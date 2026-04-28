ĐHCĐ Eximbank: Mục tiêu lợi nhuận hơn 1.500 tỷ, bầu thay thế nhiều thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tại đại hội, Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình gồm: báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026.

Đồng thời, HĐQT trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026.

Các tờ trình khác bao gồm: kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2026; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành; thông qua dự thảo Điều lệ và các tài liệu sửa đổi liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Đáng chú ý nhất là các tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025–2030).

Báo cáo tại Đại hội, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cho biết tính tới 8h, đại hội có sự tham gia của 166 cổ đông và cá nhân được uỷ quyền, đại diện cho 56,46% cổ phần có quyền quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Kế hoạch lãi trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, không chia cổ tức trong năm 2026

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.515 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn so với thực hiện năm 2025 là 1.512 tỷ đồng.

Ngân hàng lên kế hoạch tổng tài sản tăng 13,4%, đạt 310 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn tăng khoảng 17,8% lên hơn 232 nghìn tỷ, Dư nợ tín dụng tăng 16,5% lên hơn 228 nghìn tỷ.

Trước đó, năm 2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 265,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 102,9% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 5.188 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 1.512 tỷ đồng, sụt giảm 64% so với năm 2024 và chỉ hoàn thành 29% mục tiêu.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Eximbank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.558 tỷ đồng, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại đạt 1.187 tỷ đồng.

Trên cơ sở này, ngân hàng dự kiến trích lập các quỹ với tổng giá trị hơn 263 tỷ đồng, bao gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ gần 119 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính hơn 106 tỷ đồng và quỹ phúc lợi 37,5 tỷ đồng. Sau khi trích lập, lợi nhuận còn lại của riêng năm 2025 đạt khoảng 924 tỷ đồng.

Cộng với phần lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước hơn 2.464 tỷ đồng, tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 của Eximbank lên tới hơn 3.388 tỷ đồng. Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank sẽ không thực hiện chia cổ tức.

Bầu thay thế nhiều thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tại Đại hội năm nay, Eximbank sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh một loạt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025-2030) và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ngân hàng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương. Ngoài ra, ngân hàng cũng trình miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hoàng Thế Hưng.

Eximbank cũng sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức thành Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Hoàng Tâm Châu. Những nhân sự trên đều có Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026.

Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030 nhằm đảm bảo số lượng 5 thành viên HĐQT, trong đó số thành viên độc lập HĐQT sẽ tăng lên 3 thành viên.

Theo danh sách, 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ này là các ông Nguyễn Trí Trung, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah.

Ông Nguyễn Trọng Hiền (1976) có trình độ cử nhân kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương) và gần 30 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực.

Từ tháng 6/2020, ông Hiền từng là thành viên độc lập HĐQT tại Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn GELEX). Giai đoạn 2021-2022, ông là Phó Chủ tịch HĐQT GELEX, đồng thời đảm nhiệm nhiều cương vị khác tại các công ty trong cùng hệ sinh thái như Viglacera, Hạ tầng GELEX... Kể từ tháng 4/2023, ông Hiền là Chủ tịch HĐQT GELEX, đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT Viglacera.

Ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Eximbank, ông Hiền đã từ nhiệm thành viên HĐQT tại GELEX từ 1/4/2026 và dự kiến từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập tại Viglacera từ 25/4/2026.

Cùng với ông Nguyễn Trọng Hiền, hai ứng viên khác dự kiến sẽ được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank là ông Nguyễn Trí Trung và ông Ho Poh Wan. Đây đều là những nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Trí Trung (1981) có trình độ cử nhân tài chính ngân hàng, kế toán (Học viện Tài chính) và kinh nghiệm gần 20 năm công tác tại nhiều tổ chức tín dụng trong nước như ABBANK, OceanBank (tiền thân của MBV), Saigonbank...

Tháng 4/2023, ông Trung gia nhập Eximbank, đảm nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Long Biên. Tháng 2/2025, ông Trung được bầu vào BKS Eximbank và giữ cương vị Trưởng BKS kể từ tháng 4/2025 đến nay.

Ông Ho Poh Wan (1962) có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Singapore); Thạc sĩ tài chính ứng dụng (Đại học Macquarie, Úc). Ông có 40 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều ngân hàng quốc tế và doanh nghiệp lớn như Citibank, Volvo Group Treasury Asia, Standard Chartered Bank, KBC Bank (Singapore), OCBC Bank, Emperador Inc...

Hiện tại, HĐQT của Eximbank bao gồm 5 người với hai thành viên HĐQT độc lập là: Chủ tịch Phạm Thị Huyền Trang (thành viên HĐQT độc lập), ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh cùng 1 thành viên HĐQT độc lập khác là ông Hoàng Thế Hưng. Trong đó, các ông/ bà Nguyễn Cảnh Anh, Đỗ Hà Phương và Phạm Thế Hưng đã có đơn xin từ nhiệm từ tháng 2/2026. Ông Nguyễn Tuấn Anh, từng có đơn xin từ nhiệm cùng thời điểm, nhưng gần đây đã rút đơn.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank sắp tới dự kiến sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 3 cá nhân đã có đơn từ nhiệm nói trên; đồng thời bầu bổ sung 3 thành viên mới để kiện toàn HĐQT.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Eximbank cũng sẽ bầu kiện toàn BKS. Danh sách 3 ứng viên dự kiến bầu vào BKS nhiệm kỳ hiện tại theo công bố của ngân hàng gồm bà Phạm Thị Hồng Thu, bà Lưu Thúy Lan và bà Đỗ Thị Túy Phương. Đây đều là các nhân sự đã có nhiều năm gắn bó với Eximbank.

Trong đó, bà Phạm Thị Hồng Thu từng là trợ lý Tổng Giám đốc, hiện là Phó Chánh Văn phòng HĐQT Eximbank. Bà Lưu Thúy Lan hiện là chuyên viên cấp cao Văn phòng HĐQT Eximbank. Bà Đỗ Thị Túy Phương hiện là trợ lý ban kiểm soát, thuộc ban kiểm toán nội bộ.