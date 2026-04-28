ĐHĐCĐ LPBank 2026: Thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế và chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/04/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Thành lập Ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC)

Điểm nhấn chiến lược nhận được sự quan tâm lớn nhất tại Đại hội là việc thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn điều lệ hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Pháp nhân mới này không chỉ giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu ngoài mô hình truyền thống mà còn là cửa ngõ để ngân hàng đi sâu vào các lĩnh vực giá trị cao như: dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư... Việc tham gia VIFC cũng giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động nguồn vốn trung – dài hạn từ các đối tác chiến lược quốc tế với chi phí tối ưu.

Kết quả kinh doanh bùng nổ, chia cổ tức "khủng" 30% bằng tiền mặt

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số ấn tượng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của LPBank đạt 605.585 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục 14.269 tỷ đồng, tăng 17%. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả vận hành (CIR) của ngân hàng duy trì ở mức 28,3% – thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, cho thấy năng lực tối ưu hóa chi phí và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT LPBank

Với nền tảng tài chính vững chắc, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30%. Đây là mức chi trả hấp dẫn, thể hiện cam kết của Ban lãnh đạo trong việc mang lại giá trị tối ưu cho cổ đông sau một năm kinh doanh thắng lợi.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ trong năm nay

Bước sang năm 2026, trên nền tảng kết quả kinh doanh bùng nổ của năm 2025, ĐHĐCĐ LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng thận trọng nhưng bền vững. Cụ thể, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 14.982 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với mức kỷ lục 14.269 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động cấp tín dụng, LPBank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 437.581 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 11,7% so với cuối năm 2025. Hoạt động huy động vốn sẽ được điều hành linh hoạt, đảm bảo phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng và diễn biến thực tế của thị trường. Bên cạnh đó, ngân hàng cam kết đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục củng cố hệ thống quản trị rủi ro và nền tảng tài chính vững chắc.

Tổng giám đốc LPBank

Bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung các nhân sự cấp cao có chuyên môn dày dặn để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Về HĐQT, Đại hội nhất trí bầu bổ sung 2 thành viên mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là bà Dương Hoài Liên (trước đó giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát) và ông Phạm Quang Hưng – người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính quốc tế. Đồng thời, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Vương Thị Huyền theo đơn từ nhiệm.

Như vậy, HĐQT LPBank hiện có 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ các quy định về cơ cấu và tính độc lập theo Luật Các tổ chức tín dụng.

3 thành viên Ban kiểm soát mới

Đối với Ban Kiểm soát, 03 thành viên mới đã được bầu bổ sung từ danh sách các ứng viên bao gồm: bà Phạm Thị Thơm, bà Trịnh Thị Thanh Hằng và bà Phùng Thị Thu Hiền. Đây đều là các ứng viên có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực ngân hàng, trải qua nhiều vị trí tại các ngân hàng lớn như Vietinbank, VPBank… Bà Phùng Thị Thu Hiền đã phụ trách nhiều vị trí quan trọng tại Khối Quản trị Rủi ro của LPBank, trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát, bà giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối.

Từ nền tảng đã được củng cố, LPBank đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới với những bước đi mang tính mở rộng và chuyển dịch rõ nét. Các quyết định tại Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, đưa ngân hàng tiến xa hơn trên hành trình gia tăng quy mô, nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế trên thị trường.