Cắt giảm tới 500 nhân sự, Sếp TPBank: "Nhưng quy mô ngân hàng mở rộng 20%, và chúng tôi vẫn tuyển thêm nhân viên kinh doanh"

ĐHĐCĐ TPBank 2026

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra mới đây, lãnh đạo TPBank cho biết ngân hàng đã thực hiện cắt giảm gần 500 nhân sự trong năm qua, chủ yếu ở các vị trí gián tiếp, trong bối cảnh tái cấu trúc bộ máy và thay đổi mô hình vận hành.

Theo ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank, định hướng của ngân hàng không phải là cắt giảm đơn thuần mà là tái cơ cấu nhân sự. Những vị trí mang tính chất lặp lại, nhập liệu, xử lý thủ công sẽ được tinh giản dần, do hiện nay công nghệ, đặc biệt là AI, có thể thực hiện các công việc này nhanh và chính xác hơn rất nhiều.

“Có những tác vụ trước đây mất hàng giờ, thậm chí nửa ngày, thì hiện nay công nghệ có thể xử lý chỉ trong vài phút”, ông Hưng cho biết.

Việc này dẫn đến nhu cầu đối với nhóm nhân sự làm công việc giản đơn giảm xuống. Tuy nhiên, lãnh đạo TPBank nhấn mạnh ngân hàng không giảm tổng thể nhân sự mà chuyển dịch cơ cấu: giảm bộ phận gián tiếp, tăng nhân sự trực tiếp kinh doanh, đồng thời tiếp tục tuyển dụng ở các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và AI.

Đại diện ngân hàng cho biết, dù có cắt giảm nhân sự, quy mô hoạt động vẫn tăng trưởng mạnh, với mức mở rộng khoảng 20% trong năm qua. Điều này cho thấy việc tái cấu trúc không làm chậm lại đà phát triển mà ngược lại còn giúp nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, TPBank vẫn duy trì định hướng thu hút và tuyển chọn nhân tài, đặc biệt là những nhân sự có chuyên môn cao và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ mới. Ngân hàng cho biết mỗi năm dành khoảng trên dưới 1.500 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời hợp tác với các trường đại học lớn để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu.

Trước những e ngại AI có thể thay thế hoàn toàn các nhân viên con người, ﻿Chủ tịch HĐQT TPBank - ông Đỗ Minh Phú - cho rằng AI sẽ thay thế một phần công việc mang tính lặp lại, nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người. Thay vào đó, công nghệ sẽ buộc người lao động phải nâng cao năng lực và thích ứng với môi trường mới.

“Những người biết sử dụng AI sẽ làm việc hiệu quả hơn, còn những người không thích ứng được thì sẽ dần bị thay thế. Đây là xu hướng tất yếu”, ông Phú nói.

Ông cũng nhấn mạnh việc sử dụng AI cần gắn với các chuẩn mực đạo đức và không được phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Ở góc độ dài hạn, lãnh đạo TPBank cho rằng tài sản quan trọng nhất của ngân hàng không phải là công nghệ hay hệ thống, mà là niềm tin của khách hàng.

“Công nghệ có thể mua được, nhưng niềm tin thì không. Nếu không giữ gìn, niềm tin sẽ bị bào mòn”, ông Phú chia sẻ.

Hiện TPBank có khoảng 17 triệu khách hàng, và theo lãnh đạo ngân hàng, đây không chỉ là con số mà là hàng triệu mối quan hệ và sự tin tưởng được tích lũy. Việc duy trì và củng cố niềm tin này được xem là khoản đầu tư quan trọng nhất trong chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.