Không phải Vietcombank, một ngân hàng ước lãi quý 1 vượt 10.000 tỷ đồng

Lan Anh | 26-04-2026 - 17:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Không phải Vietcombank, một ngân hàng ước lãi quý 1 vượt 10.000 tỷ đồng

Trong nhóm ngân hàng lớn niêm yết, hiện chỉ còn Vietcombank chưa hé lộ kết quả lợi nhuận quý 1/2026.

Theo thông tin từ VietinBank, đến 31/3/2026, tổng tài sản VietinBank ước tăng 5,4% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động thị trường 1 cùng ước tăng 1,7% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, giảm nhẹ so với 31/12/2025. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của VietinBank tăng khoảng 56% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, quý 1/2025, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 6.036 tỷ đồng, hợp nhất đạt 6.823 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của VietinBank có thể sẽ vượt 10 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, VietinBank đã có 3 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên mốc 10 nghìn tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng lớn niêm yết, hiện chỉ còn Vietcombank chưa hé lộ kết quả lợi nhuận quý 1/2026. Trong khi đó, BIDV báo lãi trước thuế riêng lẻ đạt 8.254 tỷ đồng. MB ghi nhận 9.500 tỷ đồng. Techcombank đạt 8.869 tỷ và VPBank đạt 7.920 tỷ đồng.

Về VietinBank, năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu doanh thu ngân hàng riêng lẻ đạt 179.673 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 34.080 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 17,95%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,8%. Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 5 – 10%, tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được NHNN phê duyệt và định hướng điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ và nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản.

Lan Anh

Loạt ngân hàng sắp được thành lập Nổi bật

Thu nhập vãng lai từ 5 triệu bị trừ thuế 10%: Có làm khó người dân? Nổi bật

Ngân hàng đầu tiên báo lãi sụt giảm trong quý I/2026

Vietcombank, VietinBank và BIDV sẽ dùng gần 50.000 tỷ để trả cổ tức năm 2025

Giá vàng tuần qua (20/4 - 26/4): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất tới 2,5 triệu đồng/lượng

Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng

