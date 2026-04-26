Ngân hàng đầu tiên báo lãi sụt giảm trong quý I/2026

Quang Hưng | 26-04-2026 - 14:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Quý I/2026, LPBank ghi nhận thu nhập hoạt động tăng gần 10%, nhờ động lực từ hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn giảm hơn 10% do chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh trong bối cảnh nợ xấu đi lên.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với nhiều điểm sáng về tăng trưởng thu nhập cốt lõi, song lợi nhuận lại suy giảm do chi phí dự phòng tăng mạnh.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 5.154 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng, tăng 18,2%. Cùng với đó, mảng kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, lần lượt gấp 3,5 và 15 lần quý I/2025.

Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ và các mảng phi tín dụng khác lại kém tích cực. Lãi thuần từ dịch vụ giảm 19,4% xuống còn 667 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác giảm mạnh 73,2%, phần nào làm suy yếu đà tăng trưởng chung của nguồn thu.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động tăng 18,2%, lên 1.553 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 6,7%, đạt 3.601 tỷ đồng – thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập.

Điểm đáng chú ý nhất trong kỳ là chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến lên 774 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ (tăng 290,9%). Điều này diễn ra trong bối cảnh nợ xấu của ngân hàng tăng 12,7% so với cuối năm trước, lên 7.398 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 2.826 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.279 tỷ đồng, giảm 10,1%.

Về quy mô, tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm 31/3/2026 đạt 580.860 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cuối năm trước; trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,9% so với cuối năm 2025, lên 403.026 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,4%, đạt 345.760 tỷ đồng.


Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

Thu nhập vãng lai từ 5 triệu bị trừ thuế 10%: Có làm khó người dân?

Lãnh đạo VietinBank: Dự kiến chuyển nhượng toà tháp trụ sở chính VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026

Loạt ngân hàng sắp được thành lập

10:28 , 26/04/2026
Vietcombank, VietinBank và BIDV sẽ dùng gần 50.000 tỷ để trả cổ tức năm 2025
09:46 , 26/04/2026

09:46 , 26/04/2026
Giá vàng tuần qua (20/4 - 26/4): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất tới 2,5 triệu đồng/lượng
09:15 , 26/04/2026

09:15 , 26/04/2026
Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng
09:00 , 26/04/2026

09:00 , 26/04/2026

