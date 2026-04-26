Ngân hàng lớn nhất Việt Nam chào bán gần 3.700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo ra công chúng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 2) sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Theo phương án, BIDV dự kiến phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động khoảng 9.000 tỷ đồng. Kế hoạch được chia thành 3 đợt, trong đó đợt 2 đang triển khai với khối lượng gần 37 triệu trái phiếu, tương đương hơn 3.698 tỷ đồng theo mệnh giá.

Các trái phiếu phát hành lần này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp, thứ cấp của BIDV. Kỳ hạn trái phiếu đa dạng gồm 7 năm, 8 năm và 10 năm.

Về lãi suất, BIDV áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 1,8% đến 1,9%/năm tùy theo từng kỳ hạn. Lãi được trả định kỳ 6 tháng/lần.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, qua đó đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế.

Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 28/4/2026 đến ngày 20/5/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc phòng giao dịch của BIDV, với số lượng tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá.

Năm 2025, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô khi tổng tài sản vượt mốc 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với cuối năm trước. Hoạt động huy động và tín dụng ghi nhận tăng trưởng lần lượt 13,7% và 15,2%, trong khi chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,26%.

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 35.509 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2024.