SACOMBANK và Vingroup ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Thỏa thuận được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh, mạng lưới hoạt động và tệp khách hàng của mỗi bên, hướng tới mục tiêu tối đa hóa giá trị, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và thiết lập mối quan hệ thương mại bền vững trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên. Về phía SACOMBANK có ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc, ông Đào Nguyên Vũ – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc, ông Trần Anh Việt - Thành viên Ban điều hành cùng các lãnh đạo Khối và Vùng. Về phía Vingroup có ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Nguồn vốn Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK (trái) và ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (phải) thực hiện nghi thức ký kết dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án quy mô lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và hạ tầng ngày càng gia tăng, đồng thời xu hướng số hóa tài chính, quản trị dòng tiền và phát triển các nền tảng tích hợp đang trở thành trọng tâm trong chiến lược của các tập đoàn lớn. Theo đó, việc hợp tác giữa SACOMBANK và Vingroup được kỳ vọng sẽ đáp ứng hiệu quả các nhu cầu này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính - ngân hàng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và từng bước triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng toàn diện do SACOMBANK cung cấp cho Vingroup, các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị trong hệ thống.

Trọng tâm bao gồm các giải pháp tài trợ vốn và tín dụng phục vụ các dự án, chương trình đầu tư trọng điểm cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh; giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền tập trung nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực kiểm soát tài chính; các chương trình tài trợ chuỗi cung ứng dành cho nhà cung cấp, đối tác, đại lý và khách hàng; cùng với các chính sách tài chính ưu tiên dành cho ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên.

Hai bên đồng thời hướng tới việc đồng phát triển các sản phẩm tài chính tích hợp trong hệ thống Vingroup, qua đó gia tăng trải nghiệm khách hàng và tạo thêm giá trị cộng hưởng.

Trong khuôn khổ hợp tác, SACOMBANK cũng sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm - dịch vụ của Vingroup, bao gồm dịch vụ liên quan đến giao thông, khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và các sản phẩm - dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái Tập đoàn.

Tại buổi ký kết, ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực tài chính - ngân hàng SACOMBANK và quy mô hoạt động của Tập đoàn Vingroup sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng mạnh mẽ, không chỉ cho hai bên mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp và khách hàng. SACOMBANK định hướng không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là đối tác đồng hành cùng Vingroup trong việc phát triển các giải pháp tích hợp phù hợp với đặc thù hoạt động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng trong dài hạn.”

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi trọng việc hợp tác với các định chế tài chính uy tín để nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa nguồn lực trong Tập đoàn. Việc hợp tác với SACOMBANK sẽ góp phần đa dạng hóa các giải pháp tài chính, tăng cường khả năng kết nối giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị và hỗ trợ các chương trình đầu tư phát triển trong thời gian tới”.

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa SACOMBANK và Vingroup không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai bên mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa lĩnh vực tài chính - ngân hàng với các ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.