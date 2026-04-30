Một ngân hàng sắp chia cổ tức tỷ lệ 20,5%

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - SSB) mới đây đã có Nghị quyết triển khai.

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ SeABank lên 34.688 tỷ đồng bằng 2 phương án: phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu cho cán bộ quản lý theo chương trình ESOP.﻿

Theo ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp SeABank nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo các hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực quốc tế Basel III, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động tín dụng, đầu tư công nghệ và vận hành trong năm 2026.

Năm 2026, SeABank đặt mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng 3%; Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng Nguồn huy động đạt 23%; Cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB của SeABank đóng cửa ngày 29/4 ở giá 16.700 đồng/cp. ﻿