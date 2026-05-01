Ông Vũ Văn Tiền: Nợ xấu là "lương khô" của ngân hàng

Báo cáo tài chính của NHTMCP An Bình (ABBank - ABB) cho thấy quý 1/2026 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 269% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Tăng trưởng đột biến của ngân hàng đến từ lãi thuần từ hoạt động khác (chủ yếu từ thu hồi xử lý nợ), đạt 1.355 tỷ đồng, tăng tới 688% so với cùng kỳ. Nguồn thu này còn lớn hơn cả thu nhập lãi thuần (978 tỷ đồng, tăng 19%). Ngoài ra lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 413 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ. Ngân hàng còn có 259 tỷ đồng thu từ góp vốn, mua cổ phần.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động tăng 30% lên 722 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 151% lên 855 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2025, ABBank cũng báo lãi trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng với sự đóng góp rất lớn của thu từ xử lý nợ. Lãi từ hoạt động khác năm 2025 là hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm đến 39% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank ví thu từ xử lý nợ xấu như một nguồn “lương khô” của ngân hàng. Năm trước và đầu năm nay, ngân hàng đã làm rất quyết liệt vấn đề này, góp phần vào kết quả kinh doanh tích cực của ngân hàng. “Ngân hàng thu hồi được khoản nào thì dòng tiền đó sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận”, ông nói.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 28% lên 4.500 tỷ đồng, huy động vốn tăng tới 53% lên 247 nghìn tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng dự kiến chỉ tăng 9% lên 139 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn “lương khô” từ xử lý nợ xấu, theo CEO ABBank - ông Lê Mạnh Hùng, ngân hàng còn nhiều động lực tăng trưởng khác.

Trong đó, ngân hàng đã có sự chuẩn bị từ sớm về thanh khoản để tránh tình trạng căng thẳng trên thị trường thời gian vừa qua, đồng thời còn chiếm được lợi thế. CEO ABBank cho biết năm 2024, tỷ lệ LDR (dư nợ cho vay/huy động) của ngân hàng lúc đó lên tới 110%, thậm chí 120%, nghĩa là ngân hàng phải dùng vốn thị trường liên ngân hàng để cho vay khách hàng. “Nhưng nếu tiếp tục cách kinh doanh như thế thì năm 2025 chúng ta sẽ phải trả giá kinh khủng lắm. Lãi suất liên ngân hàng tăng phi mã thế này, liệu ngân hàng An Bình còn tồn tại được không?”, ông nói.

Ngân hàng đã có quyết định táo bạo là kéo giảm mạnh tỷ lệ LDR này xuống 75% và qua năm 2025 và 2026, quyết định này đã cho thấy hiệu quả. Theo ông Hùng, hiện tại ngân hàng đã huy động được trên 170.000 tỷ nhưng dư nợ chỉ 130.000 tỷ, tức dư tới hơn 40.000 tỷ cho hoạt động liên ngân hàng. Khi lãi suất liên ngân hàng lên mức 8–9%, phần vốn dư này đang mang lại lợi nhuận rất tốt. Ông làm phép so sánh: “Trong khi cho vay các tập đoàn lớn, liệu chúng ta có đạt được mức trên 5% không?”.

Bàn về động lực lợi nhuận đột phá cho thời gian tới, Tổng Giám đốc ABBank cũng đưa ra thêm hai ví dụ cụ thể ở mảng bán lẻ. Điểm đầu tiên là thị phần thẻ tín dụng. Ông nói: “An Bình tự hào là ngân hàng bán lẻ nhưng nhìn lại 33 năm qua có những mảng rất xót xa, ví dụ lượng thẻ tín dụng của An Bình chỉ có 12.000 thẻ”. Với mục tiêu tối thiểu 100.000 thẻ trong năm 2026 và mức phí thường niên trung bình 1–1,5 triệu đồng/thẻ, ngân hàng sẽ có ngay 100 tỷ đồng lợi nhuận. Động lực thứ hai nằm ở mảng Bancassurance. Lãnh đạo ngân hàng nhận định: “Nếu bán bảo hiểm theo kiểu ép buộc thì sẽ bị Ngân hàng Nhà nước tuýt còi”. Do đó, ngân hàng tập trung thiết kế sản phẩm gắn liền lợi ích thiết thực như bảo hiểm tích lũy giáo dục dài hạn hay bảo hiểm hưu trí, giúp ngân hàng vừa có thu nhập từ phí, vừa huy động được nguồn vốn dài hạn.

Đánh giá về vị thế quy mô, ông Lê Mạnh Hùng coi đây là yếu tố giúp ABBank linh hoạt thích ứng. “Trong bối cảnh thách thức hiện nay, các ngân hàng lớn đang phải xử lý những nỗi lo của kẻ lớn. Nhưng với ngân hàng bé bé, vừa vừa như An Bình thì đây là cơ hội”, Tổng Giám đốc ABBank nói.