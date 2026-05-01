Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn nào cao nhất?

Lãi suất huy động ngân hàng Agribank tháng 5/2026

Đầu tháng 5/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp sau đợt điều chỉnh giảm trong tháng trước, trong đó lãi suất cao nhất hiện ghi nhận ở mức 6%/năm.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, lãi suất không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán tiếp tục được giữ ở mức 0,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, Agribank duy trì lãi suất 2,6%/năm đối với các kỳ hạn 1–2 tháng, trong khi các kỳ hạn từ 3–5 tháng được niêm yết ở mức 2,9%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn phù hợp với khách hàng ưu tiên tính thanh khoản cao, linh hoạt trong sử dụng vốn.

Với các khoản tiền gửi trung hạn, lãi suất kỳ hạn từ 6–11 tháng được giữ ở mức 4,0%/năm, không thay đổi so với trước đó. Mức lãi suất này hiện vẫn cao hơn so với một số ngân hàng trong nhóm quốc doanh, phản ánh vai trò điều tiết nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh nhất định của Agribank trên thị trường.

Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn dài từ 12–18 tháng tiếp tục được áp dụng mức lãi suất 5,9%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 24 tháng – mức cao nhất trong biểu lãi suất – hiện được niêm yết ở mức 6,0%/năm, giảm 0,5 điểm % so với trước đó.

Gửi 100 triệu đồng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại Agribank được tính dựa trên công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất Agribank áp dụng trong tháng 5/2026, nếu gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,6%/năm), người gửi tiền nhận được khoảng 217.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,9%/năm) mang về khoảng 725.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (4,0%/năm) đạt 2.000.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,9%/năm) cho lợi nhuận 5.900.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) đem lại khoảng 12.000.000 đồng tiền lãi sau 2 năm.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, cần sử dụng tiền trong ngắn hạn cho các mục đích như chi tiêu, mua sắm hoặc xoay vòng vốn, các kỳ hạn 1–3 tháng là lựa chọn phù hợp. Với lãi suất 2,6–2,9%/năm, khoản tiền 100 triệu đồng mang về khoảng 217.000–725.000 đồng tiền lãi, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi cần rút tiền.

Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng vốn trong vòng 6–12 tháng, các kỳ hạn như 6 tháng (4,0%/năm) hoặc 12 tháng (5,9%/năm) là lựa chọn cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian gửi. Với kỳ hạn 12 tháng, số tiền lãi đạt 5,9 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn, phù hợp với các kế hoạch tài chính trung hạn.

Nếu có kế hoạch tích lũy dài hạn, kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) hiện là lựa chọn mang lại lợi nhuận cao nhất tại Agribank. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng có thể sinh lời khoảng 12 triệu đồng, vượt trội so với các kỳ hạn ngắn và trung hạn.

Để tăng tính linh hoạt, người gửi tiền cũng có thể chia nhỏ khoản tiền gửi. Ví dụ, chia 100 triệu đồng thành hai sổ: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng (lãi khoảng 1 triệu đồng) và 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi khoảng 2,95 triệu đồng). Cách làm này giúp vừa tận dụng được lãi suất cao hơn ở kỳ hạn dài, vừa có một phần tiền đáo hạn sớm để chủ động sử dụng khi cần.