Hanwha Life ra mắt H-Planner, tiên phong ứng dụng công nghệ AI nâng tầm tư vấn tài chính

AI trong tư vấn, nâng chuẩn trải nghiệm bảo hiểm

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành yếu tố then chốt để nâng tầm dịch vụ tài chính - bảo hiểm, và H-planner là minh chứng cho hướng đi chiến lược này của Hanwha Life Việt Nam.

Được thiết kế như một "trợ lý cá nhân" chuyên biệt, ứng dụng hỗ trợ toàn diện cho tư vấn tài chính trong việc tư vấn, lập kế hoạch, quản lý khách hàng và nâng cao năng lực chuyên môn. Dữ liệu được trực quan hóa bằng biểu đồ, giúp quá trình tư vấn trở nên rõ ràng, dễ hiểu và thuyết phục hơn.

Thông qua AI, H-Planner cho phép cá nhân hóa từng hồ sơ khách hàng, đồng thời hệ thống hóa thông tin theo nhóm hành vi và nhu cầu, giúp tư vấn tài chính nhanh chóng nắm bắt và đưa ra giải pháp phù hợp.

Một số tính năng tiêu biểu có thể kể đến như "Trợ lý ảo" hỗ trợ giải đáp nhanh các thông tin về bảo hiểm và sản phẩm. Tính năng lập "Kế hoạch cuộc đời" sẽ cung cấp bức tranh tài chính theo các giai đoạn cuộc sống, ước tính mức tài chính để gợi ý các lựa chọn bảo hiểm phù hợp và cho phép tư vấn tài chính tinh chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, tính năng "Báo cáo rủi ro" được xem là một điểm khác biệt khi giúp tư vấn tài chính trình bày trực quan những tác động tài chính khi khách hàng có hoặc không có bảo hiểm. Thay vì chỉ giải thích lý thuyết, tư vấn tài chính có thể hiển thị các kịch bản thực tế, giúp khách hàng nhìn thấy rõ rủi ro và lợi ích trong từng tình huống. Nhờ vậy, quá trình tư vấn trở nên thuyết phục và chuyên nghiệp hơn, gia tăng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.

Ứng dụng H-planner cũng được tích hợp với hệ thống quản lý khách hàng (E-Submission) của Hanwha Life Việt Nam, tạo một luồng làm việc liền mạch cho tư vấn viên từ tư vấn đến phát hành hợp đồng. Nhờ vậy, trải nghiệm khách hàng trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiện đại hơn.

Hiện tại, ứng dụng H-planner còn được mở rộng cho cả khách hàng và công chúng. Người dùng có thể tải ứng dụng trên iOS và Android, tự khám phá bức tranh tài chính cá nhân và tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm. Hướng đi này giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các công cụ hoạch định tài chính hiện đại cùng Hanwha Life Việt Nam.

Đáng chú ý, ứng dụng H-planner được phát triển toàn diện bởi Hanwha Financial Technology - công ty con của Hanwha Life Việt Nam - hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyên thu thập, phân tích dữ liệu và phát triển các nền tảng số. Dưới sự điều hành của CEO Park Kyoung Bae cùng sự hẫu thuận từ Hanwha Life Việt Nam, Hanwha Financial Technology đang phát triển các ứng dụng AI vào thực tiễn, hướng tới mang lại những giải pháp tiện lợi, hiệu quả, góp phần tối ưu hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm.

CEO Park Kyoung Bae (đứng giữa) cùng đội ngũ Hanwha Financial Technology

Tài chính vững vàng, củng cố niềm tin khách hàng

Ứng dụng H-Planner là một bước tiến trong hành trình chuyển đổi số của Hanwha Life Việt Nam, dựa trên năng lực vận hành và nền tảng tài chính vững vàng mà công ty đã xây dựng và duy trì trong nhiều năm qua.

Hanwha Life Việt Nam luôn ưu tiên việc chi trả quyền lợi nhanh chóng và kịp thời

Năm 2025, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gần 3.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024, phản ánh cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với khách hàng, bao gồm đa dạng các quyền lợi theo vòng đời hợp đồng.

Trong đó, hơn 414 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho hơn 46.000 trường hợp, hơn 92% yêu cầu giải quyết quyền lợi được công ty tiếp nhận qua kênh trực tuyến, thời gian xử lý trung bình khoảng 2 ngày làm việc, phản ánh hiệu quả rõ nét của số hóa trong nâng cao tốc độ và chất lượng phục vụ khách hàng.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp chi trả trong năm ghi nhận mức quyền lợi lên đến hàng tỷ đồng, khẳng định vai trò của Hanwha Life Việt Nam như một "tấm đệm tài chính" giúp khách hàng vượt qua biến cố.

Điển hình, gia đình khách hàng N.H.H (Thanh Hóa) đã được chi trả hơn 5,2 tỷ đồng quyền lợi tử vong, giúp gia đình vẫn có nguồn tài chính ổn định dù mất đi trụ cột thu nhập. Trong đợt thiên tai lũ lụt tại Đắk Lắk năm ngoái, Hanwha Life Việt Nam đã nhanh chóng ra quyết định chi trả hơn 3,8 tỷ đồng cho gia đình chị V.T.U - khách hàng và cũng là tư vấn tài chính của công ty - cùng lúc kích hoạt quyền lợi miễn đóng phí hợp đồng cho con trai chị, giúp duy trì nguồn tài chính dài hạn và ổn định cuộc sống cho những người ở lại.

Kết thúc năm 2025, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 22.847 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 1.420 tỷ đồng, tương đương tăng lần lượt 10,68% và 12,81% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hơn 606 tỷ đồng, đánh dấu 7 năm liên tiếp kinh doanh có lãi dù thị trường còn nhiều thách thức.

Với hơn 140 điểm phục vụ và hơn 41.300 tư vấn tài chính trên toàn quốc, Hanwha Life Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm, kết hợp giữa nền tảng tài chính vững chắc và năng lực công nghệ hiện đại.