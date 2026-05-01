Cảnh báo mới từ Vietcombank: "Đóng băng" tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức ban hành bộ điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử mới dành cho khách hàng cá nhân, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20/4/2026. Bản cập nhật lần này mang đến nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm nâng cao tối đa hàng rào bảo mật, trong đó nổi bật nhất là việc chuẩn hóa các hình thức xác thực sinh trắc học và quy định vô cùng cứng rắn về những trường hợp buộc phải khóa hoặc thu hồi dịch vụ VCB Digibank để bảo vệ tài sản của người dùng.

Siết chặt xác thực Facepay và rủi ro khóa ứng dụng khi sai mã

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong quy định mới là việc hệ thống hóa các hình thức xác nhận giao dịch bằng sinh trắc học, đặc biệt là Facepay và sinh trắc học thiết bị. Để kích hoạt và sử dụng Facepay, khách hàng cá nhân bắt buộc phải sở hữu Căn cước công dân gắn chip còn hạn sử dụng hoặc đã có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Hệ thống sẽ tiến hành đối chiếu trực tiếp khuôn mặt của người thực hiện giao dịch với cơ sở dữ liệu gốc để phê duyệt. Đáng lưu ý, Vietcombank áp dụng cơ chế phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt đối với các phương thức này. Trong trường hợp người dùng quét khuôn mặt Facepay, nhập mã VCB-Smart OTP hoặc Chữ ký số sai liên tiếp quá số lần tối đa cho phép, hệ thống sẽ tự động khóa ngay lập tức quyền truy cập phương thức xác nhận nhằm chặn đứng rủi ro bị kẻ gian thao túng.

Nguy cơ mất trắng tài khoản vì đổi số điện thoại hoặc bỏ quên ứng dụng

Nhằm dẹp bỏ triệt để tình trạng tài khoản ảo và rủi ro từ sim rác, Vietcombank đưa ra chế tài xử lý rất mạnh tay liên quan đến thông tin thuê bao di động. Cụ thể, nếu nhà mạng viễn thông xác nhận số điện thoại đăng ký VCB Digibank không còn thuộc sở hữu của khách hàng, ngân hàng sẽ chủ động liên hệ yêu cầu xác minh. Nếu sau 7 ngày khách hàng không phản hồi hoặc không đến quầy giao dịch để làm việc, dịch vụ sẽ bị khóa. Quá thời hạn 14 ngày, nhà băng này có toàn quyền hủy bỏ hoàn toàn dịch vụ VCB Digibank của khách hàng. Bên cạnh đó, những tài khoản rơi vào trạng thái "ngủ đông", không phát sinh bất kỳ lần đăng nhập hoặc giao dịch nào trong vòng 12 tháng liên tục cũng sẽ nằm trong diện bị ngân hàng chủ động cắt dịch vụ sau khi đã gửi thông báo trước 5 ngày.

Quyền lợi tra soát và cảnh báo bảo mật khẩn cấp

Trước bối cảnh tội phạm công nghệ cao sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Vietcombank khẩn thiết yêu cầu người dùng tuyệt đối không khai báo thông tin định danh trên các website lạ và không chia sẻ mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên hỗ trợ của ngân hàng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như mất thiết bị nhận OTP, nghi ngờ bị tin tặc tấn công hoặc rò rỉ thông tin, người dùng cần lập tức đổi mật khẩu và gọi ngay đến tổng đài 1900545413 để phong tỏa tài khoản. Về quyền lợi khi xảy ra sự cố giao dịch, khách hàng có quỹ thời gian 60 ngày kể từ thời điểm hệ thống xử lý lệnh để gửi yêu cầu khiếu nại. Phía ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi phương án giải quyết cho người dùng trong thời hạn tối đa là 30 ngày làm việc.