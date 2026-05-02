Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2026: Sau đợt điều chỉnh, mức cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất huy động tiền gửi tại quầy VietinBank tháng 5/2026

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động theo hướng giảm ở các kỳ hạn dài, đưa mức lãi suất cao nhất xuống còn 6%/năm, thấp hơn so với giai đoạn hồi đầu tháng 4.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, lãi suất không kỳ hạn hiện được niêm yết ở mức 0,1%/năm, trong khi các khoản tiền gửi dưới 1 tháng có mức 0,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, VietinBank duy trì lãi suất 2,1%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 1 đến dưới 3 tháng. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng được áp dụng mức lãi suất 2,4%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn phù hợp với khách hàng có nhu cầu linh hoạt dòng tiền trong ngắn hạn.

Đối với các khoản tiền gửi trung hạn, lãi suất từ 6 đến dưới 12 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 3,5%/năm, gần như không thay đổi so với giai đoạn trước.

Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn từ 12 đến dưới 24 tháng hiện được áp dụng mức lãi suất 5,9%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên được niêm yết ở mức 6,0%/năm – thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 6,5%/năm ghi nhận hồi đầu tháng 4/2026 sau đợt tăng mạnh.

Gửi 100 triệu đồng tại VietinBank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại VietinBank được tính dựa trên công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất VietinBank áp dụng trong tháng 5/2026, nếu gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,1%/năm), người gửi tiền nhận được khoảng 175.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,4%/năm) mang về khoảng 600.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) đạt 1.750.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,9%/năm) cho lợi nhuận 5.900.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) đem lại khoảng 12.000.000 đồng tiền lãi sau 2 năm.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, các kỳ hạn 1–3 tháng là lựa chọn phù hợp, với mức sinh lời khoảng 175.000–600.000 đồng cho khoản tiền 100 triệu đồng, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng linh hoạt khi cần rút vốn.

Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng vốn trong vòng 6–12 tháng, các kỳ hạn trung hạn như 6 tháng (3,5%/năm) hoặc 12 tháng (5,9%/năm) là lựa chọn cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian gửi.

Đối với nhu cầu tích lũy dài hạn, các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên với lãi suất 6,0%/năm hiện là mức cao nhất tại VietinBank. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng có thể sinh lời khoảng 12 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn và trung hạn.

Để tăng tính linh hoạt, người gửi tiền cũng có thể chia nhỏ khoản tiền gửi. Ví dụ, chia 100 triệu đồng thành hai phần: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng (lãi khoảng 875.000 đồng) và 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi khoảng 2,95 triệu đồng). Cách làm này giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong khi vẫn đảm bảo một phần dòng tiền đáo hạn sớm.