Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 5/2026: Đồng loạt hạ nhiệt

Tham khảo nhanh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy (lãi suất huy động) niêm yết trên website của các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, SACOMBANK, HDBank, SHB, VIB, SeABank, BacABank, TPBank, NCB, KienlongBank, Saigonbank, Vietbank,… trong ngày đầu tiên tháng 5/2026 cho thấy, lãi suất huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6,9,12,24 tháng) được nhiều ngân hàng điều chỉnh với mức dao động từ 0,2 - 0,8% tùy kỳ hạn và ngân hàng.

Ở nhóm NHTM có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đầu tháng 5/2026 đã có sự biến động so với cùng kỳ tháng 4/2026.

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi suất là 6,0%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng.

Cùng mức điều chỉnh, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của BIDV kỳ hạn 6 và 9 tháng niêm yết ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,9%/năm và kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,0%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng niêm yết ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 6,0%/năm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại BIDV đã giảm 0,8%/năm so với thời điểm đầu tháng 4/2026. Trong khi Vietcombank điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng; VietinBank cũng hạ 0,5%/năm xuống 6%/năm ở các kỳ hạn từ 24-36 tháng.

Cùng với các ngân hàng có vốn nhà nước, nhóm NHTM cổ phần cũng đã đồng loạt hạ lãi suất huy động với hơn 30 ngân hàng điều chỉnh giảm. Xu hướng hạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến từ 0,2-0,8 điểm phần trăm.

Ví như, GPBank vừa đồng loạt giảm 0,3%/năm lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 1-2 tháng còn 3,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng còn 3,7%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng niêm yết mức 5,25%/năm; kỳ hạn 9 tháng niêm yết 5,35%/năm; trong khi các kỳ hạn dài từ 12-36 tháng cùng ở mức 5,55%/năm.

Nhiều ngân hàng khác cũng hạ lãi suất như: VPBank giảm 0,3-0,5%/năm các kỳ hạn từ 6-36 tháng, trong đó kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 6,1%/năm; SeABank giảm 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn 6-36 tháng; Techcombank giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 6-36 tháng; SACOMBANK giảm 0,5%/năm kỳ hạn 12-18 tháng; Eximbank giảm 0,5%/năm ở kỳ hạn 18-36 tháng.

Trên thực tế, xu hướng giảm lãi suất huy động đã diễn ra ngay sau cuộc họp định hướng của Ngân hàng Nhà nước (ngày 9/4), các ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai giảm mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.

Nhằm thu hút nguồn vốn lớn từ khách hàng cá nhân và tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, một số nhà băng cũng áp dụng mức lãi suất đặc biệt, tuy nhiên, để có thể hưởng được những mức lãi suất hấp dẫn này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn gửi.

Chẳng hạn, PVcomBank đang áp dụng lãi suất đặc biệt 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Mức lãi suất mới đã tăng 1%/năm, trước đó, ngân hàng niêm yết 9%/năm cho cùng kỳ hạn và điều kiện tiền gửi.

MSB công bố mức lãi suất 9%/năm đối với khách hàng mở mới, hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn, có kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.

HDBank áp dụng lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Vikki Bank, lãi suất 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 999 tỉ đồng trở lên là 7,9%/năm (tương ứng lãi suất tiền gửi 13 tháng + biên độ 1,8%/năm) và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn mới.