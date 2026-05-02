"Điểm danh" 7 ngân hàng sắp được thành lập trong Trung tâm tài chính quốc tế

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, một trong những điểm nổi bật tại mùa đại hội cổ đông của các ngân hàng thương mại năm 2026 vừa qua là làn sóng đề xuất thành lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Thống kê sơ bộ đến thời điểm này, đã có 7 ngân hàng được đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC), gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank.

Đại hội cổ đông của Vietcombank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước tại VIFC, với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỉ đồng, cho phép Vietcombank tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính khu vực và toàn cầu trong khuôn khổ pháp lý đặc thù.

TPBank cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở TPHCM (VIFC-HCMC) với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng. Đồng thời, ngân hàng này định hướng mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm thông qua góp vốn thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ quy mô khoảng 400 tỉ đồng, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính.

Riêng lĩnh vực ngân hàng, 7 ngân hàng đã đưa kế hoạch thành lập công ty con vào nghị quyết đại hội cổ đông năm nay

Theo Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm S&I (SNI), làn sóng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế với việc 7 ngân hàng đưa kế hoạch thành lập công ty con vào nghị quyết đại hội cổ đông năm 2026 là một xu hướng nổi bật. Riêng VietinBank vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

SNI cho rằng việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới sẽ giúp gia tăng nguồn thu ngoài lãi trong dài hạn, nâng cao khả năng bán chéo sản phẩm và tối ưu hóa lợi nhuận cho các ngân hàng. Đây cũng là trọng tâm chiến lược của nhiều tổ chức tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng thu nhập từ mở rộng quy mô bảng cân đối kế toán dần bị hạn chế.

Không chỉ các tổ chức tài chính trong nước, VIFC đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết một số trụ cột mà nhà đầu tư Mỹ và quốc tế đặc biệt quan tâm là tài chính hàng không và tài chính hàng hải. Đây là hai lĩnh vực Việt Nam có lợi thế nền tảng rõ ràng, nhưng chưa phát triển tương xứng về dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như fintech, blockchain và tài chính số cũng nổi lên mạnh mẽ, bao gồm các mô hình mới như token hóa tài sản, sàn giao dịch tài sản số và sandbox (khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát) cho các sản phẩm tài chính mới.

Đây là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ các quỹ công nghệ và tập đoàn tài chính có kế hoạch đặt trung tâm đổi mới (innovation hub) tại Việt Nam, nhờ lợi thế chi phí cạnh tranh và nguồn nhân lực công nghệ dồi dào.

Thống kê sơ bộ cho thấy riêng VIFC-HCMC đến nay, tổng nguồn vốn đăng ký và cam kết đầu tư đạt khoảng 19,1 tỉ USD, phản ánh sức hút đáng kể của mô hình ngay từ giai đoạn đầu. "Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sự quan tâm này chủ yếu vẫn dừng ở giai đoạn nhận diện và kỳ vọng, chưa chuyển hóa thành dòng vốn quy mô lớn. Các chỉ số như việc TPHCM cải thiện thứ hạng trong Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) hay sự tham gia của các đối tác quốc tế mới chỉ phản ánh niềm tin ban đầu của thị trường. Để thu hút dòng vốn thực chất, nhà đầu tư vẫn đặc biệt quan tâm đến các yếu tố như khả năng chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế hồi hương vốn và tính ổn định của khung pháp lý" - ông Huân nhận định.



