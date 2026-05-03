Lãnh đạo Vietcombank, VietinBank, BIDV nói gì về xu hướng lãi suất thời gian tới?

Trong mùa Đại hội đồng cổ đông năm nay, lãnh đạo ba ngân hàng lớn nhất hệ thống gồm BIDV, Vietcombank và VietinBank đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về xu hướng lãi suất trong thời gian tới. Điểm chung trong các đánh giá là áp lực vẫn hiện hữu trong ngắn hạn, nhưng kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định khi các điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 24/4, lãnh đạo BIDV cho biết mặt bằng lãi suất thời gian qua chịu nhiều áp lực trong bối cảnh thanh khoản thị trường có thời điểm căng thẳng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng.

Theo lãnh đạo ngân hàng lớn nhất Việt Nam, vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã quán triệt các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, không để tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp. Cơ quan quản lý cũng đã triển khai một số biện pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bao gồm có thể điều chỉnh quy định để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất trong thời gian tới. Lãnh đạo BIDV kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định và có thể giảm nhẹ so với giai đoạn đầu năm.

Trước câu hỏi của cổ đông về việc mặt bằng lãi suất tăng nóng trong thời gian qua và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng đưa mặt bằng lãi suất thị trường về mức hợp lý hơn tại ĐHĐCĐ thường niên Vietcombank sáng 24/4, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định: "Từ nay đến cuối năm sẽ không xảy ra một cuộc đua lãi suất huy động vốn nào nữa".

Ông Tùng nhấn mạnh từ năm 2022 cho đến nay, Vietcombank luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp nhất thị trường. Mặc dù, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ giảm tính cạnh tranh nhưng có những giai đoạn cần vì mục tiêu chung.

"Là một ngân hàng thương mại nhà nước, luôn có ý thức ngoài nhiệm vụ kinh doanh thì còn thực thi các chỉ đạo của NHNN để đảm bảo các mục tiêu duy trì sự ổn định của hệ thống các ngân hàng thương mại", ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, Vietcombank đang phối hợp cùng các ngân hàng thương mại nhà nước khác để duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn thấp cho khách hàng. Mục tiêu lớn nhất là duy trì tính an toàn của hệ thống.

“Theo tôi được biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang rất tích cực chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị để có được các giải pháp căn cơ nhằm hỗ trợ cho hệ thống các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, làm sao để không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn”, ông Tùng cho hay.

Chủ tịch Vietcombank cũng phân tích thêm, bối cảnh hiện nay biến động khó lường, đặc biệt cuộc chiến tranh ở Trung Đông tác động đến giá năng lượng, dầu khí logistics và cả những mặt hàng thiết yếu. Những yếu tố này có thể sẽ tác động đến lạm phát trong thời gian tới.

"Hiện nay, Chính phủ đã chủ động có giải pháp ứng phó để giảm thiểu tác động tiêu cực. Việt Nam đang kiểm soát lạm phát ở mức tốt so với nhiều nền kinh tế khác", ông Tùng nhìn nhận.

Trong thời gian tới, chúng ta cũng không thể biết được cuộc chiến sẽ diễn biến đến đâu và tác động như thế nào. Tuy nhiên, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành đã có giải pháp.

"Về phía Vietcombank, chúng tôi cũng chủ động xây dựng các báo cáo độc lập và xây dựng các kịch bản tác động đến nền kinh tế, thị trường tiền tệ và Vietcombank. Tương ứng với mỗi kịch bản, chúng tôi sẽ có những giải pháp để đảm bảo sự an toàn cho Vietcombank và hỗ trợ thị trường", ông Tùng cho hay.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT VietinBank cho rằng mặt bằng lãi suất tăng nhanh thời gian qua phản ánh áp lực thanh khoản cũng như cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng. Điều này trực tiếp làm gia tăng chi phí vốn.

Theo ông Tùng, xu hướng lãi suất sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố ở trong nước và thế giới, đặc biệt trong diễn biến tại Iran.

Trong kịch bản cơ sở, VietinBank cho rằng chi phí vốn có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn. Tốc độ tăng thêm có thể chậm lại và có thể ổn định dần khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu cú sốc kéo dài thì áp lực lãi suất có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2026.

Phân tích sâu hơn, lãnh đạo VietinBank chỉ ra nguyên nhân quan trọng nằm ở việc tăng trưởng tín dụng trong thời gian dài vượt tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Điều này khiến thanh khoản hệ thống chịu áp lực và buộc Ngân hàng Nhà nước phải điều hành thận trọng hơn.

Ông Tùng cũng cho rằng, thời gian qua NHNN đã điều hành linh hoạt các cái giải pháp để giữ ổn định thanh khoản hệ thống, ổn định mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên những diễn biến phức tạp từ thị trường quốc tế đã và đang tạo áp lực lớn đối với việc điều hành của NHNN.

“Theo đánh giá của chúng tôi, với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho nền kinh tế thì NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống thông qua những công cụ điều hành như tỷ giá, lãi suất, OMO, tái cấp vốn, room tín dụng, các quy định về thanh khoản. Các ngân hàng thương mại cũng kiến nghị xem xét nới lỏng cách tính tiền gửi Kho bạc để giảm bớt áp lực về LDR”, ông Tùng cho hay.