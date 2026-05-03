Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Tin Vũ | 03-05-2026 - 08:56 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất huy động tại Vietcombank tháng 5/2026 hạ nhiệt, với mức cao nhất còn 6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất huy động tại quầy Vietcombank tháng 5/2026

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động theo hướng hạ nhiệt so với hồi đầu tháng 4, đưa mức lãi suất cao nhất xuống còn 6%/năm.

Theo biểu lãi suất mới áp dụng cho khách hàng cá nhân, lãi suất không kỳ hạn hiện được niêm yết ở mức 0,1%/năm, trong khi các khoản tiền gửi ngắn dưới 1 tháng dao động quanh 0,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, Vietcombank giữ nguyên mức lãi suất 2,1%/năm đối với các kỳ hạn 1–2 tháng và 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Đây là nhóm kỳ hạn phù hợp với khách hàng ưu tiên tính linh hoạt trong sử dụng vốn.

Đối với các khoản tiền kỳ hạn 6–9 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 3,5%/năm, tiếp tục duy trì ổn định so với trước đó. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng giữ mức 5,9%/năm – ngang bằng với mặt bằng chung của nhóm ngân hàng quốc doanh hiện nay.

Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn dài có sự điều chỉnh giảm rõ rệt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 24 tháng hiện ở mức 6,0%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức 6,5%/năm ghi nhận trước. Trong khi các kỳ hạn rất dài từ 36 trở lên được niêm yết ở mức 5,3%/năm, thấp hơn so với kỳ hạn 24 tháng.

Gửi 100 triệu đồng tại Vietcombank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại Vietcombank được tính dựa trên công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất Vietcombank áp dụng trong tháng 5/2026, nếu gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,1%/năm), người gửi tiền nhận được khoảng 175.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,4%/năm) mang về khoảng 600.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) đạt 1.750.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,9%/năm) cho lợi nhuận 5.900.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) đem lại khoảng 12.000.000 đồng tiền lãi sau 2 năm.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, các kỳ hạn 1–3 tháng là lựa chọn phù hợp, với mức sinh lời khoảng 175.000–600.000 đồng cho khoản tiền 100 triệu đồng, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng linh hoạt khi cần rút vốn.

Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng vốn trong vòng 6–12 tháng, các kỳ hạn như 6 tháng (3,5%/năm) hoặc 12 tháng (5,9%/năm) là lựa chọn cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian gửi.

Đối với nhu cầu tích lũy dài hạn, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 6,0%/năm hiện là mức cao nhất tại Vietcombank. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng có thể sinh lời khoảng 12 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn.

Để tăng tính linh hoạt, người gửi tiền cũng có thể chia nhỏ khoản tiền gửi. Ví dụ, chia 100 triệu đồng thành hai phần: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng (lãi khoảng 875.000 đồng) và 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi khoảng 2,95 triệu đồng), giúp tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời vẫn đảm bảo dòng tiền đáo hạn hợp lý.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2026: Sau đợt điều chỉnh, mức cao nhất là bao nhiêu?

Tin Vũ

Nhịp sống Thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 3/5

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 3/5 Nổi bật

"Điểm danh" 7 ngân hàng sắp được thành lập trong Trung tâm tài chính quốc tế

"Điểm danh" 7 ngân hàng sắp được thành lập trong Trung tâm tài chính quốc tế Nổi bật

Nhiều ngân hàng tiếp tục hút vốn ngoại

Nhiều ngân hàng tiếp tục hút vốn ngoại

08:25 , 03/05/2026
Mất tiền còn thành con nợ vì bị kẻ mạo danh nhân viên giao hàng lừa

Mất tiền còn thành con nợ vì bị kẻ mạo danh nhân viên giao hàng lừa

20:41 , 02/05/2026
Đề xuất sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN: Điều chỉnh cách tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong tỷ lệ an toàn

Đề xuất sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN: Điều chỉnh cách tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong tỷ lệ an toàn

17:45 , 02/05/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 5/2026: Đồng loạt hạ nhiệt

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 5/2026: Đồng loạt hạ nhiệt

16:40 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên