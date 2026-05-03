Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất huy động tại quầy Vietcombank tháng 5/2026

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động theo hướng hạ nhiệt so với hồi đầu tháng 4, đưa mức lãi suất cao nhất xuống còn 6%/năm.

Theo biểu lãi suất mới áp dụng cho khách hàng cá nhân, lãi suất không kỳ hạn hiện được niêm yết ở mức 0,1%/năm, trong khi các khoản tiền gửi ngắn dưới 1 tháng dao động quanh 0,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, Vietcombank giữ nguyên mức lãi suất 2,1%/năm đối với các kỳ hạn 1–2 tháng và 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Đây là nhóm kỳ hạn phù hợp với khách hàng ưu tiên tính linh hoạt trong sử dụng vốn.

Đối với các khoản tiền kỳ hạn 6–9 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 3,5%/năm, tiếp tục duy trì ổn định so với trước đó. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng giữ mức 5,9%/năm – ngang bằng với mặt bằng chung của nhóm ngân hàng quốc doanh hiện nay.

Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn dài có sự điều chỉnh giảm rõ rệt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 24 tháng hiện ở mức 6,0%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức 6,5%/năm ghi nhận trước. Trong khi các kỳ hạn rất dài từ 36 trở lên được niêm yết ở mức 5,3%/năm, thấp hơn so với kỳ hạn 24 tháng.

Gửi 100 triệu đồng tại Vietcombank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại Vietcombank được tính dựa trên công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất Vietcombank áp dụng trong tháng 5/2026, nếu gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,1%/năm), người gửi tiền nhận được khoảng 175.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,4%/năm) mang về khoảng 600.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) đạt 1.750.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,9%/năm) cho lợi nhuận 5.900.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) đem lại khoảng 12.000.000 đồng tiền lãi sau 2 năm.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, các kỳ hạn 1–3 tháng là lựa chọn phù hợp, với mức sinh lời khoảng 175.000–600.000 đồng cho khoản tiền 100 triệu đồng, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng linh hoạt khi cần rút vốn.

Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng vốn trong vòng 6–12 tháng, các kỳ hạn như 6 tháng (3,5%/năm) hoặc 12 tháng (5,9%/năm) là lựa chọn cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian gửi.

Đối với nhu cầu tích lũy dài hạn, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 6,0%/năm hiện là mức cao nhất tại Vietcombank. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng có thể sinh lời khoảng 12 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn.

Để tăng tính linh hoạt, người gửi tiền cũng có thể chia nhỏ khoản tiền gửi. Ví dụ, chia 100 triệu đồng thành hai phần: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng (lãi khoảng 875.000 đồng) và 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi khoảng 2,95 triệu đồng), giúp tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời vẫn đảm bảo dòng tiền đáo hạn hợp lý.