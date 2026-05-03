Chính thức phát động Giải chạy trực tuyến “75 năm Ngân hàng Việt Nam”
Ngày 3/5/2026, tại Hà Nội, trong không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2026), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến “75 năm Ngân hàng Việt Nam”.
Tham dự Lễ phát động có: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN; ông Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN; ông Phạm Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD tham dự lễ phát động.
Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chia sẻ, 75 năm là một chặng đường đầy tự hào của Ngân hàng Việt Nam. Giải chạy trực tuyến này là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành, đánh dấu bước khởi động một hành trình mới, không chỉ bằng những con số, mà bằng ý chí, tinh thần và bằng sự đoàn kết của toàn Ngành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
"Đây không chỉ là một hoạt động thể dục thể thao đơn thuần, mà còn là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt, lan tỏa tinh thần bền bỉ, kiên trì và không ngừng nỗ lực của ngành Ngân hàng trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển", Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh và cho biết: "Giải chạy còn thể hiện sự gắn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành. Dù mỗi người tham gia trên những cung đường khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng tới một mục tiêu chung, góp phần tạo nên sức mạnh tập thể và lan tỏa tinh thần đoàn kết".
Thông qua việc quy đổi mỗi kilomet chạy để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, giải chạy đã kết nối ý nghĩa giữa rèn luyện sức khỏe với trách nhiệm cộng đồng, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của ngành Ngân hàng đối với xã hội.
Thông qua giải chạy, NHNN mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn Ngành, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, tạo nên một cộng đồng Ngân hàng đoàn kết, năng động và đầy nhiệt huyết.
"75 năm là một chặng đường đầy tự hào của Ngân hàng Việt Nam. Và hôm nay, chúng ta cùng nhau khởi động một hành trình mới, không chỉ bằng những con số, mà bằng ý chí, bằng tinh thần và bằng sự đoàn kết của toàn Ngành", Phó Thống đốc nhấn mạnh và tin tưởng, Giải chạy bộ trực tuyến “75 năm Ngân hàng Việt Nam” sẽ thành công tốt đẹp, tạo nên một dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của ngành Ngân hàng tới toàn xã hội.
Thông tin về điều lệ giải, ông Nguyễn Đình Vinh, Chánh Văn phòng NHNN cho biết, đối tượng tham gia Giải chạy là cán bộ, đoàn viên, người lao động đang công tác trong ngành Ngân hàng, bao gồm các đơn vị thuộc NHNN, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính do NHNN quản lý, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.
Giải chạy được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại. Người tham gia sử dụng ứng dụng Strava để ghi nhận kết quả chạy bộ/đi bộ ngoài trời; dữ liệu sẽ được đồng bộ tự động lên hệ thống và hiển thị công khai trên bảng xếp hạng theo thời gian thực.
Người tham gia có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm chạy, sử dụng nền tảng công nghệ để ghi nhận kết quả một cách minh bạch, chính xác, kết nối các vận động viên trên khắp cả nước.
Giải chạy mang trong mình những thông điệp rất ý nghĩa thông qua các cự ly đăng ký như: Cự ly 75 km (tượng trưng cho 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam); cự ly 136 km (tượng trưng cho 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); cự ly 195,1 km (ghi dấu ấn năm 1951 là năm thành lập Ngân hàng Việt Nam), cự ly 202,6 km (thể hiện quyết tâm chinh phục các mục tiêu trong năm 2026). Mỗi con số không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là dấu ấn lịch sử, là biểu tượng cho chặng đường phát triển của ngành Ngân hàng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, cũng như quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.
Thành tích chạy của các vận động viên sẽ được quy đổi thành kinh phí (tối đa 7,5 tỷ đồng) để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Giải chạy khẳng định và kết nối ý nghĩa giữa rèn luyện sức khỏe với trách nhiệm cộng đồng, thể hiện rõ nét vai trò, truyền thống tương thân tương ái của ngành Ngân hàng luôn tiên phong và chủ động tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, đi đầu trong tài trợ cho vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và hỗ trợ tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Từ ngày chính thức mở cổng đăng ký giải chạy tại website https://giaichaynhvn.vrun.vn/ (ngày 28/4/2026) đến nay đã có 51.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 51 đơn vị ngành Ngân hàng đăng ký tham gia và tích cực hưởng ứng Giải chạy vừa khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành vừa là con số vô cùng ý nghĩa tượng trưng cho năm 1951 - năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.
"Ngay trước lễ phát động này, vào thời điểm 20 giờ 47 phút ngày 02/5/2026, đã có 51.000 vận động viên, đến từ 51 đội đăng ký tham gia", ông Nguyễn Đình Vinh thông tin.
Ban tổ chức sẽ trao tặng nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các vận động viên tích cực tham gia và đạt thành tích cao tại Giải chạy bộ trực tuyến 75 năm Ngân hàng Việt Nam.
