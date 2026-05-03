Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 5/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) duy trì mặt bằng lãi suất huy động theo xu hướng ổn định, với mức cao nhất ở ngưỡng 6%/năm. Trong đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến tiếp tục cao hơn so với gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi online BIDV tháng 5/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến, BIDV áp dụng mức 0,2%/năm cho kỳ hạn rất ngắn 14 ngày. Với các kỳ hạn từ 1–5 tháng, lãi suất được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất đạt 5,8%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 12–18 tháng được áp dụng mức 5,9%/năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được niêm yết ở mức 6,0%/năm – đây là mức lãi suất cao nhất khi gửi tiết kiệm online tại BIDV hiện nay.

Lãi suất tiền gửi tại quầy BIDV tháng 5/2026

Đối với hình thức gửi tại quầy, lãi suất không kỳ hạn được giữ ở mức 0,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng có mức 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3–5 tháng ở mức 2,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất được niêm yết 3,5%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 12–18 tháng đạt 5,9%/năm.

Với các khoản tiền gửi dài hạn, BIDV áp dụng mức 6,0%/năm cho kỳ hạn 24–36 tháng – tương đương với hình thức gửi online, tuy nhiên các kỳ hạn ngắn và trung hạn vẫn có mức thấp hơn đáng kể.

Gửi 100 triệu đồng tại BIDV nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại BIDV được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất BIDV tháng 5/2026, nếu gửi tại quầy , số tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,1%/năm) nhận khoảng 175.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,4%/năm) khoảng 600.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) đạt 1.750.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,9%/năm) mang về 5.900.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) cho khoảng 12.000.000 đồng sau 2 năm.

Trong khi đó, nếu gửi online , mức sinh lời cao hơn rõ rệt ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn: kỳ hạn 1 tháng (4,75%/năm) nhận khoảng 396.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (4,75%/năm) khoảng 1.187.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (5,8%/năm) đạt khoảng 2.900.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,9%/năm) vẫn là 5.900.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (6,0%/năm) tương đương khoảng 12.000.000 đồng.

Như vậy, gửi online giúp gia tăng đáng kể lợi nhuận ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn, trong khi ở kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, chênh lệch giữa hai hình thức gần như không đáng kể.