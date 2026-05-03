Tuần tới, giá vàng sẽ diễn biến thế nào sau khi giảm mạnh?

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong trạng thái suy yếu, giảm 2% sau một tuần biến động mạnh, khi áp lực bán chiếm ưu thế trong nửa đầu tuần trước khi thị trường ghi nhận nhịp hồi phục kỹ thuật vào cuối tuần.

Bước sang tuần giao dịch mới, dự báo về giá vàng đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi thị trường đứng giữa hai áp lực từ lãi suất cao và bất ổn địa chính trị.

Khảo sát của Kitco News cho thấy khoảng 50% chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại, trong khi gần 1/3 dự báo xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng khi thị trường chưa có tín hiệu rõ ràng về hướng đi tiếp theo.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 79 phiếu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ có quan điểm tương tự như các nhà đầu tư chuyên nghiệp. 36 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 46%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 24 người khác, tương đương 30%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 19 nhà đầu tư còn lại, chiếm 24% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ở góc nhìn tích cực, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng đợt giảm vừa qua chủ yếu mang tính điều chỉnh sau phản ứng với chính sách của Fed: “Tôi tin rằng thị trường sẽ tăng nhẹ sau đợt bán tháo do FOMC gây ra tuần trước… Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy một đợt tăng giá bền vững cho đến khi tình hình giữa Mỹ/Israel và Iran được giải quyết.”

Đồng quan điểm về xu hướng dài hạn, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định: “Tháng Tư là một tháng đầy sự lưỡng lự… Tôi vẫn muốn ủng hộ xu hướng chung cho đến khi có bằng chứng cụ thể hơn cho thấy có sự thay đổi.”

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro giảm vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận xét: “Kim loại màu vàng trông có vẻ bị xỉn màu… Việc phá vỡ vùng giá 4495 đô la có thể báo hiệu một đợt giảm giá khác xuống 4400 đô la.”

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng áp lực chính vẫn đến từ chính sách tiền tệ: “Các động lực cơ bản vẫn là việc đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt hơn… chúng tôi đã chuẩn bị cho mức giá thấp hơn trong tương lai gần.”

Ở góc độ vĩ mô, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, nhấn mạnh xu hướng chung của các ngân hàng trung ương: “Nếu nhìn lại hai tháng trước, mọi ngân hàng trung ương đều có quan điểm cứng rắn hơn so với trước đây.”

Điều này cho thấy môi trường lãi suất cao có thể kéo dài lâu hơn dự kiến, qua đó tiếp tục gây áp lực lên vàng – tài sản không sinh lợi suất. Bên cạnh đó, giá dầu duy trì ở mức cao do căng thẳng Trung Đông cũng làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ càng bị thu hẹp.

Về kỹ thuật, vùng 4.500 USD/ounce đang được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nếu mức này bị xuyên thủng, thị trường có thể bước vào một nhịp giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu giữ vững và xuất hiện các yếu tố hỗ trợ như dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng có thể phục hồi trở lại vùng cao hơn.

Ngoài ra, thị trường tuần tới cũng sẽ chịu tác động lớn từ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và các chỉ số lạm phát. Những dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed – yếu tố đang đóng vai trò then chốt đối với xu hướng của vàng.