Sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

Tối 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết bể chứa một nhà máy đường trên địa bàn gặp sự cố, bị vỡ khiến khoảng gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài khi sự cố xảy ra. Ảnh: A. Sơn

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày trên địa bàn xã Nhân Hòa có mưa lớn kèm theo sấm sét, dông, lốc. Trong lúc mưa lớn, sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của Công ty CP mía đường Sông Lam, làm bể bị thủng. Hậu quả khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Theo lãnh đạo nhà máy đường, đơn vị từng chịu thiệt hại do mưa lũ vào năm 2025 và sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Hiện đơn vị đang khẩn trương huy động công nhân khắc phục sự cố bể chứa mật mía.

Ngoài gây ra sự cố tại nhà máy đường, mưa lớn, dông, lốc còn gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Nhân Hòa, đặc biệt là diện tích lúa, cây trồng, hoa màu.

Được biết, trong chiều tối 3-5, nhiều địa phương miền núi tại Nghệ An cũng ghi nhận dông, lốc, mưa đá, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.