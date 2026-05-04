Không khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc có nơi nhiệt độ xuống dưới 19 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4-5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ.



Dự báo nguy cơ mưa đá vẫn có thể xảy ra ở một số khu vực trong ngày 4-5

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến ở Đông Bắc Bộ 19-22 độ C, vùng núi cao dưới 19 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ 23-25 độ C.

Dự báo ngày và đêm 4-5, bộ phận khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng 4-5 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ.

Đáng lưu ý, các chuyên gia dự báo sáng 4-5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40 mm.

Ngày 4-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê đến 17 giờ ngày 3-5, dông, lốc và mưa đã đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương phía Bắc, khiến 12 người bị thương (Thái Nguyên: 5, Tuyên Quang: 7). 947 nhà bị tốc mái (Điện Biên: 53, Thái Nguyên: 331, Lào Cai: 55, Phú Thọ: 376, Tuyên Quang: 159).

Dông, lốc và mưa đá cũng khiến 1.577 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Điện Biên: 771 ha, Thái Nguyên: 157 ha, Hà Nội: 300 ha; Tuyên Quang: 291 ha)…