Những thông tin quan trọng nhất về đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định 1523/QĐ-BCA-C06 ngày 26/3/2026 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quản lý cư trú; quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó có thủ tục đăng ký tạm trú.

Trình tự thực hiện đăng ký tạm trú

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến Công an cấp xã.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cán bộ đăng ký kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các thông tin mà công dân đã khai báo với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu khác có liên quan, hệ thống thông tin, Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để kiểm tra tính chính xác các thông tin. Đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú và thực hiện như sau:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì cán bộ đăng ký tiếp nhận và cấp Phiểu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí đăng ký tạm trú theo quy định.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc nộp hồ sơ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trực tuyến trên cổng Dịch vụ công

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công

Người sử dụng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn hoặc truy cập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an theo địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn

Người sử dụng mở trình duyệt website trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Tại màn hình trang chủ, chọn Đăng nhập.

Bước 2: Khai báo hồ sơ trực tuyến

Mục thông tin người đề nghị đăng ký tạm trú

Trường hợp người kê khai cũng là người đăng ký tạm trú thì tích vào ô Người kê khai là người đăng ký tạm trú.

Trường hợp khai hộ: Người kê khai nhập đầy đủ thông tin của người được khai hộ vào mục này.

Ví dụ: Chủ nhà trọ khai hộ cho người ở trọ thì đăng nhập tài khoản VNeID của chủ trọ, sau đó nhập đầy đủ thông tin của người thuê trọ vào mục này.

Mục Những thành viên trong gia đình cùng thay đổi:

Nếu đăng ký từ 2 người trở lên thì nhập thông tin.

Nếu chỉ có 1 người thì bỏ qua.

Mục thông tin xác nhận tờ khai thông tin cư trú bản điện tử

Người kê khai chọn một trong các đối tượng:

– Chủ hộ

– Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp

– Cha, mẹ hoặc người giám hộ

Nhập danh sách người cần xin ý kiến.

Ví dụ: Người thuê trọ phải nhập thông tin người sở hữu chỗ ở hợp pháp (chủ nhà trọ) để xin ý kiến; người thuê nhà nhập thông tin của chủ sở hữu ngôi nhà đó.

Sau đó bấm Kiểm tra tài khoản VNeID.

Mục hồ sơ đính kèm

Người sử dụng chọn đúng trường hợp, sau đó đính kèm các file biểu mẫu phù hợp để hồ sơ không bị từ chối.

Trường hợp đăng ký tạm trú do thuê, mượn, ở nhờ, người sử dụng tải lên:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

– Hợp đồng thuê, mượn hoặc ở nhờ.

Hoàn tất hồ sơ

Sau khi đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ:

Chọn hình thức nhận kết quả. Chọn hình thức thanh toán lệ phí.

Tích chọn: “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”

Sau đó chọn Ghi và đề nghị xác nhận qua ứng dụng VNeID.

Xác nhận và gửi hồ sơ

Hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác nhận đến ứng dụng VNeID của người liên quan.

Người này mở ứng dụng VNeID và xác nhận đồng ý.

Sau khi tất cả các ý kiến đã được xác nhận:

Người kê khai vào mục Quản lý hồ sơ đã nộp, chọn hồ sơ và bấm Gửi hồ sơ thêm một lần nữa.

Lúc này hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan xử lý. Người sử dụng chờ cơ quan tiếp nhận.