Truy nã "đặc biệt nguy hiểm" Nguyễn Đình Ngữ SN 1990: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

Theo Nam An | 04-05-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã “đặc biệt nguy hiểm” Nguyễn Đình Ngữ (SN 1990) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, kêu gọi ra đầu thú và đề nghị người dân phát hiện thì báo ngay cơ quan chức năng để xử lý.

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo đó, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, đang thụ lý vụ án Nguyễn Đình Ngữ, sinh năm 1990, cư trú tại thôn Hòa Bình, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025).

Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 28/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối với Nguyễn Đình Ngữ về tội danh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi Nguyễn Đình Ngữ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Đình Ngữ

* Theo Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng Nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn, và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.

