Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

Thời gian qua, nhiều người dùng di động liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi từ những đầu số như 024xxx, 022xxx hay 028xxx. Điểm chung của những cuộc gọi này là thời gian đổ chuông cực ngắn, thường chỉ kéo dài khoảng 3 giây khiến người nghe không kịp nhấc máy và điện thoại chỉ hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ. Tình trạng này diễn ra với tần suất dày đặc, có khi 3 đến 4 lần mỗi ngày, gây ra tâm lý hoang mang và tò mò cho chủ thuê bao.

Trước hiện tượng trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Bình Phước đã chính thức lên tiếng cảnh báo đây không phải là sự nhầm lẫn thông thường, mà chính là một phần trong kịch bản lừa đảo mạng được dàn xếp hết sức kỹ lưỡng.

Mục đích thực sự của những cuộc gọi nhá máy này là để xác thực kho dữ liệu thông tin mà nhóm tội phạm đã thu thập trái phép trước đó. Khi người dùng tò mò bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống của kẻ gian sẽ lập tức ghi nhận đây là một số điện thoại đang hoạt động. Nguy hiểm hơn, một số băng nhóm còn ứng dụng công nghệ nhận diện tự động để phân tích từ khóa và giọng nói, qua đó phác họa được giới tính, độ tuổi cũng như mức độ cảnh giác của nạn nhân. Khối lượng dữ liệu đã qua sàng lọc này sau đó sẽ được bán cho bên thứ ba để trục lợi hoặc dùng để "thiết kế" những kịch bản lừa đảo nhắm trúng đích vào từng nhóm đối tượng cụ thể như người cao tuổi hay phụ nữ nội trợ.

Ngoài ra, việc người dân vội vàng gọi lại số gọi nhỡ còn tiềm ẩn nguy cơ bị trừ tiền oan với cước phí viễn thông rất cao, đặc biệt là đối với các đầu số quốc tế. Thậm chí, giọng nói của người dùng khi phản hồi có thể bị kẻ xấu bí mật ghi âm, cắt ghép để tiếp tục giả danh đi lừa đảo người thân, bạn bè.

Để tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi trên không gian số, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi lại vào các số máy lạ có dấu hiệu nhá máy, đặc biệt là các thuê bao có mã vùng quốc tế hiển thị dấu cộng ở đầu. Nếu liên tục bị làm phiền, giải pháp xử lý hiệu quả nhất là sử dụng tính năng chặn cuộc gọi ngay trên điện thoại, đồng thời chủ động báo cáo số điện thoại rác cho nhà mạng hoặc gửi tin nhắn phản ánh đến tổng đài 5656.

Bên cạnh đó, người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào các đường link lạ và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của bất kỳ ai qua điện thoại, cho dù đầu dây bên kia có tự xưng là cán bộ công an, nhân viên tòa án hay giao dịch viên ngân hàng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, đồng thời lan tỏa thông tin cảnh báo để cùng cộng đồng ngăn chặn tội phạm lừa đảo.



