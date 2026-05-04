Bắt Lô Thị Lan sinh năm 1987

Ngày 3/5, Công an xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đã phát hiện, bắt giữ Lô Thị Lan, sinh năm 1987, trú tại bản Cu, xã Mường Quàng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 17 viên ma túy hồng phiến.

Đối tượng Lô Thị Lan bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Hiện, Công an xã củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị nhân dân tuyệt đối không tham gia mua bán trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức.

Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội và có thể bị xử phạt rất nặng, bao gồm phạt tù từ 2 năm đến trung thân hoặc tử hình tùy mức độ phạm tội; tịch thu toàn bộ tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội; ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, không bao che, không tham gia bất kỳ hoạt động mua bán, trao đổi, môi giới, vận chuyển hộ ma túy.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn vấn đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời.