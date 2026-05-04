Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán mầm non Nguyễn Thị Thu Hà SN 1987

Theo Chi Chi | 04-05-2026 - 13:35 PM | Xã hội

Với vai trò là kế toán trường mầm non, Nguyễn Thị Thu Hà đã có hành vi tham ô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên báo Công an TP.HCM rằng đã thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987). Bị can Hà hiện đang đảm nhận vai trò kế toán tại Trường Mầm non Sơn Ca, thuộc địa bàn xã Sa Bình.

Theo hồ sơ vụ án mà báo Thanh Niên đăng tải, sau khi tiếp nhận và xác minh các nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng xác định bà Hà đã lợi dụng chức trách và quyền hạn trong quản lý tài chính để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng từ ngân sách của nhà trường. Toàn bộ số tiền này đã được bị can sử dụng vào các mục đích riêng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán mầm non Nguyễn Thị Thu Hà SN 1987 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Hà nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội "Tham ô tài sản", được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 (tỉnh Quảng Ngãi) phê chuẩn các văn bản liên quan, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hà theo đúng trình tự pháp luật.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những thông tin quan trọng nhất về đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Những thông tin quan trọng nhất về đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 Nổi bật

Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

13:05 , 04/05/2026
Bắt Lô Thị Lan sinh năm 1987

Bắt Lô Thị Lan sinh năm 1987

12:30 , 04/05/2026
Hà Nội: Hiện trường vụ hàng chục người nâng xe buýt cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe, tình trạng nạn nhân

Hà Nội: Hiện trường vụ hàng chục người nâng xe buýt cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe, tình trạng nạn nhân

12:07 , 04/05/2026
Sự cố flyboard khi đang "bay": Lời kể của người bán nước vứt hết ví tiền và đồ đạc lao xuống cứu

Sự cố flyboard khi đang "bay": Lời kể của người bán nước vứt hết ví tiền và đồ đạc lao xuống cứu

11:36 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên