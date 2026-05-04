Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán mầm non Nguyễn Thị Thu Hà SN 1987

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên báo Công an TP.HCM rằng đã thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987). Bị can Hà hiện đang đảm nhận vai trò kế toán tại Trường Mầm non Sơn Ca, thuộc địa bàn xã Sa Bình.

Theo hồ sơ vụ án mà báo Thanh Niên đăng tải, sau khi tiếp nhận và xác minh các nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng xác định bà Hà đã lợi dụng chức trách và quyền hạn trong quản lý tài chính để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng từ ngân sách của nhà trường. Toàn bộ số tiền này đã được bị can sử dụng vào các mục đích riêng.

Nguyễn Thị Thu Hà nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội "Tham ô tài sản", được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 (tỉnh Quảng Ngãi) phê chuẩn các văn bản liên quan, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hà theo đúng trình tự pháp luật.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ.