Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở của người phụ nữ SN 1990, thu hồi toàn bộ số tiền hàng chục triệu đồng

Theo Duy Anh | 04-05-2026 - 20:40 PM | Xã hội

Công an xã Nông Sơn đã nhanh chóng làm rõ vụ "đánh tráo heo đất" tinh vi để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng, bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ số tiền cho bị hại.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 3/5, Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy Kiều (SN 1994, trú thôn Phước Viên) về việc sáng cùng ngày phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo 1 con heo đất, bên trong có khoảng 35 triệu đồng.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an xã Nông Sơn đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy xét các manh mối liên quan.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ truy xét, Công an xã đã triệu tập đối tượng M.N. (SN 1990, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn) đến làm việc. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng sự đấu tranh kiên quyết của lực lượng Công an, M.N. đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, ngày 2/5, khi đến nhà chị Kiều, đối tượng phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó, N. lén chụp hình con heo đất và tìm mua một con tương tự để đánh tráo. Đến khoảng 19h00 cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị Kiều vắng nhà, N. đột nhập, tráo đổi heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N, thu giữ 37 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nông Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Khám xét nơi ở

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy? Nổi bật

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phiến sinh năm 1965

Ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phiến sinh năm 1965

19:56 , 04/05/2026
Thay đổi quan trọng từ 1/7, tất cả người dân đang nhận lương hưu ở Hà Nội chú ý

Thay đổi quan trọng từ 1/7, tất cả người dân đang nhận lương hưu ở Hà Nội chú ý

19:29 , 04/05/2026
Phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500k ở quầy gạo anh Quyền, công an phát thông báo

Phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500k ở quầy gạo anh Quyền, công an phát thông báo

18:28 , 04/05/2026
Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

17:42 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên