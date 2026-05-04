Khám xét nơi ở của người phụ nữ SN 1990, thu hồi toàn bộ số tiền hàng chục triệu đồng

Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 3/5, Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy Kiều (SN 1994, trú thôn Phước Viên) về việc sáng cùng ngày phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo 1 con heo đất, bên trong có khoảng 35 triệu đồng.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an xã Nông Sơn đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy xét các manh mối liên quan.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ truy xét, Công an xã đã triệu tập đối tượng M.N. (SN 1990, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn) đến làm việc. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng sự đấu tranh kiên quyết của lực lượng Công an, M.N. đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, ngày 2/5, khi đến nhà chị Kiều, đối tượng phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó, N. lén chụp hình con heo đất và tìm mua một con tương tự để đánh tráo. Đến khoảng 19h00 cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị Kiều vắng nhà, N. đột nhập, tráo đổi heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N, thu giữ 37 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nông Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.