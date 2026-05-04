Ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phiến sinh năm 1965

Theo Chi Chi | 04-05-2026 - 19:56 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Phiến là đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 14/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (sinh năm 1965) thường trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 9/2019, Phiến nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng chi trả. Từ đó Phiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm giả giấy tờ để vay tiền. Phiến đã đặt làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Thị Phiến rồi thế chấp vay của bà N.T.L số tiền 550.000.000 đồng.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Phiến sinh năm 1965 - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Phiến. Ảnh: CA Lâm Đồng

Thực tế, Phiến không có diện tích đất như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau khi vay được tiền, Phiến đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Qua nội dung vụ án trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc cho vay tiền có thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất. Người cho vay cần phải kiểm tra kỹ thông tin tài sản, xác thực quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trước khi cho vay tiền, tránh trường hợp bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Phiến, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026

Thay đổi quan trọng từ 1/7, tất cả người dân đang nhận lương hưu ở Hà Nội chú ý

Phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500k ở quầy gạo anh Quyền, công an phát thông báo

Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 4-5: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

