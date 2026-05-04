Phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500k ở quầy gạo anh Quyền, công an phát thông báo

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người dân trên địa bàn có nhặt được 1 cọc tiền tại chợ Côn Đảo (quầy gạo anh Quyền) thuộc đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Hiện nay, Công an đặc khu đang tạm giữ cọc tiền trên để xác minh và tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Công an đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc biết thông tin về người đánh rơi thì liên hệ Công an đặc khu Côn Đảo để được hướng dẫn nhận lại tài sản, số điện thoại liên hệ: 02543.830.198 (Địa chỉ Số 14 đường Nguyễn Huệ, khu dân cư số 9, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM).

Nếu sau thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, không có người đến nhận, Công an đặc khu sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.