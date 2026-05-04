Clip: Tài xế tạt đầu xe khác, dừng giữa cao tốc để cãi nhau

Theo Lê Tuấn | 04-05-2026 - 16:11 PM | Xã hội

Chiếc SUV màu đen bất ngờ tạt qua đầu xe sedan rồi dừng lại, tài xế bước xuống tiến về phía cửa lái của xe sau để tranh cãi.


Vụ việc xảy ra hôm 3/5 tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Thời gian trên camera hành trình sai lệch với thực tế.

Ban đầu, chiếc SUV Toyota màu đen và sedan Mercedes màu bạc đi song song tốc độ thấp, dường như lúc này đã có xích mích giữa hai tài xế. Xe SUV sau đó bất ngờ tạt qua đầu xe sedan rồi dừng lại, tài xế bước xuống tiến về phía xe sau để "lời qua tiếng lại".

Cú dừng bất ngờ này khiến xe có gắn camera đi ngay phía sau suýt va chạm với xe sedan. Rất may, nhờ các tài xế phía sau làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nên đã tránh được một vụ tai nạn. Sau một hồi tranh cãi, tài xế chiếc SUV mới lên xe rời đi.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc dừng xe trên cao tốc là vô cùng nguy hiểm. Nhất là ở những tuyến đường có tốc độ tối đa lên tới 120 km/h, dòng phương tiện cần quãng đường phanh rất dài và các tài xế cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phán đoán tình huống bất ngờ.

Theo Nghị định 168/2024, lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp hành vi dừng xe sai quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên thành 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

