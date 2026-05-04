Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, gia đình không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đồng phục mùa đông bị một học sinh khác mặc áo đồng phục mùa hè dùng vật giống thắt lưng tác động liên tiếp vào người, khiến em này chỉ biết đưa tay lên đỡ.

Khi nam sinh mặc áo bị đánh có phản ứng, đấm trả lại thì ngay lập tức nhiều nam sinh khác lao vào, cùng đánh hội đồng. Bị tấn công dồn dập, nam sinh ôm đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm kia đuổi theo đánh tiếp. Toàn bộ diễn biến vụ việc được một số học sinh đứng xung quanh quay lại, nhưng không có ai can ngăn.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo phường Duy Tiên (tỉnh Ninh Bình) xác nhận vụ việc và thông tin trên VietNamNet rằng sự việc trong clip xảy ra vào chiều 24/4.

Nam sinh bị đánh hội đồng gây bức xúc.

Thời điểm này, em L.V.D. (đang học lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại, Ninh Bình) đang trên đường đi học về, bất ngờ bị nhóm bạn cùng trường lao vào "đánh hội đồng". Kết quả xác minh xác định nhóm học sinh tham gia đánh nam sinh D. gồm có: L.A.T., N.B.Đ., N.Q.N. (lớp 7B); L.Đ.T., V.D.K., L.M.H., V.K.P. (lớp 7C). Có 2 nam sinh lớp 9 đứng quay video, sau đó video này được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân báo cáo tới nhà trường. Đồng thời, gia đình đã đưa em D. đến Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên) để khám, điều trị.

Ngày 3/5, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, chị K.T.M.T, (mẹ của nam sinh L.V.D) cho biết, sau khi con trai bị đánh hội đồng nhà trường đã tổ chức 3 buổi làm việc với phụ huynh và các học sinh tham gia trong vụ đánh con trai chị.

Theo lời chị T., các phụ huynh của nhóm học sinh đánh em D. có đến gia đình thăm hỏi và xin chi trả toàn bộ tiền viện phí, thuốc và tiền thăm khám… Cũng trong thời gian em D. nằm viện, mỗi gia đình bồi dưỡng thêm 2 triệu đồng tức là 16 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình nam sinh D. không đồng ý.

Gia đình chị T. mong muốn nhận được lời xin lỗi, các học sinh khác không bắt nạt, đánh em D. và bồi thường 90 triệu đồng. Tuy nhiên, phía phụ huynh các em liên quan chỉ đồng ý mức 16 triệu đồng và cho rằng nếu gia đình chấp nhận thì tiếp tục trao đổi, còn không thì thôi.

"Thực ra, chúng tôi đặt nặng nghĩa tình, không hề nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc. Điều mong muốn nhất vẫn là phía bên kia có trách nhiệm, quay lại dạy dỗ các con tốt hơn. Nhưng vì quá hiền lành, nhẫn nhịn nên họ lại coi thường, không tôn trọng tôi. Vì vậy, giờ tôi không còn đặt vấn đề tiền bạc nữa, để pháp luật giải quyết", chị M.T. chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam.