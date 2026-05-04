Phát hiện balo chứa nhiều vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn... và tiền mặt: Công an mời người đàn ông SN 1962 lên làm việc

Theo Nam An | 04-05-2026 - 16:55 PM | Xã hội

Nhặt được ba lô chứa nhiều giấy tờ, tài sản và tiền mặt, anh Trịnh Văn Dị đã giao nộp công an để trao trả lại cho người đánh rơi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, mới đây, trên tuyến đường tỉnh 831 thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, anh Trịnh Văn Dị (ngụ ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình) trên đường đi làm về đã nhặt được một ba lô, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản giá trị như: Căn cước, Giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế, cùng nhiều nữ trang gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bông tai, một điện thoại di động và số tiền mặt 4.679.000 đồng.

Anh Dị đã nhanh chóng mang toàn bộ đến trình báo, giao nộp cho Công an xã Tuyên Bình để hỗ trợ xác minh, tìm người bị mất.

Công an xã Tuyên Bình trao trả tài sản lại cho ông Hồng

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuyên Bình khẩn trương xác minh, làm rõ và xác định chủ sở hữu số tài sản trên là ông Phan Thanh Hồng (sinh năm 1962, ngụ địa phương). Toàn bộ tài sản sau đó được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn cho người đánh rơi.

Nhận lại tài sản, ông Phan Thanh Hồng xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an và anh Trịnh Văn Dị vì nghĩa cử cao đẹp.

Việc làm của anh Trịnh Văn Dị là minh chứng sinh động cho tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026

Clip: Tài xế tạt đầu xe khác, dừng giữa cao tốc để cãi nhau

16:11 , 04/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thi vào 10 còn căng thẳng hơn thi đại học

15:48 , 04/05/2026
Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, gia đình không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng

15:21 , 04/05/2026
Truy nã "đặc biệt nguy hiểm" Nguyễn Đình Ngữ SN 1990: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

13:59 , 04/05/2026

