Phát hiện balo chứa nhiều vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn... và tiền mặt: Công an mời người đàn ông SN 1962 lên làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, mới đây, trên tuyến đường tỉnh 831 thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, anh Trịnh Văn Dị (ngụ ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình) trên đường đi làm về đã nhặt được một ba lô, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản giá trị như: Căn cước, Giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế, cùng nhiều nữ trang gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bông tai, một điện thoại di động và số tiền mặt 4.679.000 đồng.

Anh Dị đã nhanh chóng mang toàn bộ đến trình báo, giao nộp cho Công an xã Tuyên Bình để hỗ trợ xác minh, tìm người bị mất.

Công an xã Tuyên Bình trao trả tài sản lại cho ông Hồng

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuyên Bình khẩn trương xác minh, làm rõ và xác định chủ sở hữu số tài sản trên là ông Phan Thanh Hồng (sinh năm 1962, ngụ địa phương). Toàn bộ tài sản sau đó được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn cho người đánh rơi.

Nhận lại tài sản, ông Phan Thanh Hồng xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an và anh Trịnh Văn Dị vì nghĩa cử cao đẹp.

Việc làm của anh Trịnh Văn Dị là minh chứng sinh động cho tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội văn minh, an toàn.