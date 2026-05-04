Thay đổi quan trọng từ 1/7, tất cả người dân đang nhận lương hưu ở Hà Nội chú ý

Theo Thái Hà | 04-05-2026 - 19:29 PM | Xã hội

Đơn vị BHXH TP Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân trong bối cảnh quy định mới sắp có hiệu lực.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội mới đây cho biết đang đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ người thụ hưởng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và người yếu thế, hoàn thiện hồ sơ ủy quyền nhận thay lương hưu trước khi các quy định mới chính thức áp dụng.

Quy định mới về lương hưu

Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2025/QH15, người dân có quyền lập văn bản ủy quyền cho người khác nhận thay các khoản trợ cấp và lương hưu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cập nhật, văn bản này sẽ chỉ có giá trị pháp lý trong vòng 12 tháng .

Đối với những trường hợp đang sử dụng giấy ủy quyền lập trước khi luật mới có hiệu lực, các văn bản này chỉ được chấp nhận đến hết ngày 30/6/2026 . Để việc chi trả không bị gián đoạn, người dân cần thực hiện lại thủ tục theo quy định mới trước thời hạn ngày 1/7/2026 .

Hà Nội hiện đang quản lý hơn 606.800 người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả đạt gần 4.200 tỉ đồng.

Nhận qua tài khoản: Chiếm tỉ lệ áp đảo với 99,56% (hơn 604.000 người).

Nhận tiền mặt: Còn khoảng 2.600 người, phần lớn là người già yếu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, đây là nhóm có nhu cầu ủy quyền nhận thay rất lớn.

Để giảm bớt gánh nặng đi lại, BHXH Thành phố đã phối hợp cùng các Trung tâm Phục vụ hành chính công và chính quyền địa phương triển khai hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn cư trú. Người dân có thể nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, điểm bưu điện hoặc các văn phòng hành chính công.

Đặc biệt, các tổ xung kích tại cơ sở đã triển khai đợt cao điểm để hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh chóng. Với những trường hợp sức khỏe quá yếu, chính quyền địa phương sẵn sàng hỗ trợ chứng thực chữ ký ngay tại nhà.

Những lưu ý quan trọng để đảm bảo quyền lợi

Cơ quan BHXH khuyến nghị người hưởng cần lưu ý các điểm sau:

Cuộc gọi nhá máy đầu số 022, 024, 028 nguy hiểm như thế nào, vì sao tuyệt đối không bắt máy?

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026

Phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500k ở quầy gạo anh Quyền, công an phát thông báo

Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 4-5: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Phát hiện balo chứa nhiều vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn... và tiền mặt: Công an mời người đàn ông SN 1962 lên làm việc

