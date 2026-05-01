Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau

Theo Huỳnh Duy | 01-05-2026 - 19:49 PM | Xã hội

Công an phát thông báo về chiêu lừa đảo qua tin nhắn mới trên Zalo.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng, cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo đang quay trở lại với hình thức tinh vi hơn, đánh vào tâm lý chủ quan của người dân.

Theo đó, thời gian gần đây, các đối tượng gia tăng hoạt động lừa đảo thông qua nền tảng Zalo - ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam. Dù không phải chiêu trò mới, các hình thức này đã được biến tướng, khiến người dùng khó nhận diện và dễ rơi vào bẫy.

Nhiều chiêu trò quen thuộc được “nâng cấp”

Các đối tượng thường sử dụng các thủ đoạn như:

- Gửi đường link giả mạo với nội dung “bình chọn”, “nhận quà”, “xác minh tài khoản”… nhằm dụ người dùng nhập thông tin đăng nhập.

- Yêu cầu quét mã QR không rõ nguồn gốc, thực chất là chiếm quyền truy cập tài khoản.

- Mạo danh nhân viên kỹ thuật hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu.

Sau khi chiếm đoạt tài khoản, các đối tượng lập tức nhắn tin đến bạn bè, người thân của nạn nhân để mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Lợi dụng sự quen biết, chúng dễ dàng tạo lòng tin và tiếp tục mở rộng phạm vi lừa đảo.

Nguy cơ thiệt hại tài sản và mất an ninh trật tự

Cơ quan chức năng nhận định, đây là thủ đoạn “bình cũ rượu mới” nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn về thiệt hại tài sản, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nếu không được kiểm soát kịp thời.

Khuyến cáo từ cơ quan công an

Để phòng tránh, người dân được khuyến nghị:

- Không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

- Không quét mã QR khi chưa xác minh thông tin.

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

- Chủ động kích hoạt xác thực hai lớp để tăng cường bảo mật tài khoản.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần lưu giữ chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên