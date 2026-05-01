Ô tô bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng, 2 người tử vong

Thống Nhất/VTC News | 01-05-2026 - 18:48 PM | Xã hội

Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ô tô tại cửa hàng xăng dầu khiến 2 người tử vong.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng.

Khoảng 15h30 cùng ngày, một ô tô đang dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90 thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 2 người (chưa rõ danh tính).

Nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh nhanh chóng tham gia dập lửa, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Dù vậy, hai người trong xe không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 2 ngày, một ô tô con đang đi ở đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (theo hướng từ Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm) cũng bất ngờ bốc cháy. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và điều tiết giao thông qua khu vực.

Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị cháy hư hỏng nặng. Do vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối giờ chiều, lượng xe lưu thông lớn nên giao thông qua khu vực có lúc bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú của tất cả người dân

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú của tất cả người dân Nổi bật

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ Nổi bật

Thủ đô ngày 1/5: Phố phường thênh thang, Hà Nội yên bình hiếm thấy

Thủ đô ngày 1/5: Phố phường thênh thang, Hà Nội yên bình hiếm thấy

Kết quả xổ số hôm nay, 1-5: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 2002

