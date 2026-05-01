Ô tô bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng, 2 người tử vong

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng.

Khoảng 15h30 cùng ngày, một ô tô đang dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90 thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 2 người (chưa rõ danh tính).

Nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh nhanh chóng tham gia dập lửa, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Dù vậy, hai người trong xe không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 2 ngày, một ô tô con đang đi ở đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (theo hướng từ Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm) cũng bất ngờ bốc cháy. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và điều tiết giao thông qua khu vực.

Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị cháy hư hỏng nặng. Do vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối giờ chiều, lượng xe lưu thông lớn nên giao thông qua khu vực có lúc bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.