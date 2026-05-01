Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Chiều 1-5, một lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền phường Sầm Sơn và Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng được cho ở Sầm Sơn.

Hóa đơn chia sẻ bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẻ đỏ 1,7 triệu đồng/kg gây xôn xao mạng xã hội được cho ở Sầm Sơn

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, hóa đơn đoàn khách ăn ngày 30-4, có ghi ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Trong thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7 kg tổng hết hơn 12 triệu đồng; món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn lại không thể hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng, hay cơ sở kinh doanh nào, chỉ ghi chung chung tại đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn rất đông trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngay khi hình ảnh hóa đơn xuất hiện trên mạng xã hội đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ chóng mặt, có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đơn giá của mặt hàng ghẹ đỏ là quá cao.

"Hiện chúng tôi đã nắm bắt được vụ việc, đang vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, cái là bill tính tiền lại không ghi địa chỉ nhà hàng cụ thể, vì thế chúng tôi đang phối hợp với công an để xác minh cụ thể, rõ ràng và có thông tin sau"- lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 cho hay.

Đại diện UBND phường Sầm Sơn cũng xác nhận đã nắm được thông tin và đang cho các đơn vị chuyên môn nhanh chóng xác minh, làm rõ.