Vụ Nguyễn Đỗ Mỹ Anh trộm 10 tỷ đồng trang sức của mẹ bạn trai: Thông tin bất ngờ về nữ thủ phạm 19 tuổi

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Từ Liêm vừa đấu tranh làm rõ, bắt giữ Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin trên báo Hà Nội mới cho hay, trước đó, cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của bà A.T, trú tại địa bàn, về việc gia đình bị mất nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu... Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Theo trình báo, bà T. sống cùng con trai là anh H.Đ tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm nhiều năm qua và chưa từng xảy ra mất tài sản. Bà T. thường để trang sức, phụ kiện trong hộp đặt tại hộc tủ kính gần giường trong phòng ngủ riêng. Lần gần nhất bà sử dụng đồ trang sức là ngày 31/1, sau đó cất lại vào vị trí cũ.

Một số tài sản mà Mỹ Anh lấy trộm - Ảnh: ANTĐ

Báo ANTĐ đưa tin, ngày 20/3, bà T phát hiện bị mất tài sản gồm 2 chiếc nhẫn có đính 1 viên kim cương; 1 chiếc nhẫn đính 4 viên kim cương; 1 vỏ nhẫn trơn vàng trắng; 2 lắc tay trong đó 1 chiếc gắn 41 viên kim cương, 1 chiếc gắn 29 viên kim cương; 1 vỏ lắc trơn vàng trắng; 1 vòng tay bằng vàng hồng; 1 chiếc đồng hồ Rolex…

Theo bà T, ngoài vợ chồng bà và con trai thì trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến khi phát hiện sự việc, có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, là bạn gái của anh H.Đ thường xuyên đến chơi nhà.

Hướng nghi vấn của các trinh sát tập trung vào Mỹ Anh, cô bạn gái của anh H.Đ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm đã kiên trì truy vết và khẳng định Mỹ Anh là thủ phạm của vụ trộm tại nhà bà T.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Với “danh phận” là người yêu của anh H.Đ, Mỹ Anh thường xuyên đến nhà chơi và ở lại. Khi đi lại trong nhà, Mỹ Anh thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản của bà T có giá trị lớn đặt trong hộp để ở tủ kính không có khóa nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khi bà T đi làm, ở nhà chỉ có Mỹ Anh và người yêu, cô ta đã lợi dụng lúc anh H.Đ đi xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản chỉ trong 2 tháng.

8 lần trộm cắp số tài sản đến chục tỷ đồng

Đáng chú ý thông tin trên báo CAND cho hay, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh vốn là con nhà khá giả, được bố mẹ nuông chiều, quen thói tiêu xài hoang phí. Vì vậy, khoản tiền gia đình cung cấp chưa đủ cho cô gái trẻ chi tiêu cá nhân. Hiện gia đình Mỹ Anh cũng đã khắc phục được phần lớn hậu quả cho gia đình bà T.

Theo lời khai của nghi phạm, lần đầu xảy ra ngày 31/1, Mỹ Anh lấy một dây đeo nhãn hiệu Chanel rồi bán cho L.S.D với giá 14 triệu đồng. Đến ngày 24/2, đối tượng tiếp tục lấy một túi xách Chanel màu hồng và một thắt lưng Chanel, bán với giá 36 triệu đồng.

Cô gái trẻ 19 tuổi Nguyễn Đỗ Mỹ Anh - Ảnh: Hà Nội mới

Sau đó, tần suất trộm cắp tăng dần. Ngày 25/2, Mỹ Anh lấy một vòng tay Cartier và một ví đựng thẻ LV; ngày 2/3 lấy một đôi khuyên tai Cartier và một đồng hồ Rolex; ngày 3/3 lấy một vòng Tiffany, một túi Hermes Birkin và một nhẫn Cartier. Đáng chú ý, hai phi vụ “thắng đậm” nhất của Mỹ Anh là vào các ngày 11/3 và 18/3 đã trộm toàn bộ số vòng, nhẫn kim cương, một số lượng lớn túi xách, bán được hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, L.S.D là người mua chủ yếu số tài sản do Mỹ Anh bán. Quá trình giao dịch, D. có hỏi nguồn gốc tài sản nhưng Mỹ Anh nói là đồ được bố mẹ cho, bản thân không thích nên mang bán. D. đã chuyển cho Mỹ Anh hơn 1,7 tỷ đồng và thu lợi hơn 800 triệu đồng từ việc bán lại số tài sản này.

Số tiền có được từ việc bán tài sản trộm cắp, Mỹ Anh sử dụng để chi tiêu cá nhân và chuyển cho bạn trai mới là T.Đ.M hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.