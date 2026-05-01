Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 2002

Công an tỉnh An Giang mới đây cho biết, ngày 29/4/2026, Công an phường Long Xuyên vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Văn Nhựt (sinh năm 2002, cư trú khóm Tây Huề 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng, Công an phường Long Xuyên phát hiện Nguyễn Văn Nhựt, là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy; vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 12/02/2026, Công an phường tiến hành mời Nhựt về trụ sở Công an phường test nước tiểu, cho kết quả Nhựt dương tính với chất ma túy, loại Methamphetamine.

Đối tượng Nhựt tại cơ quan công an - Ảnh: Công an An Giang

Tại Cơ quan Công an, Nhựt thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà vào ngày 11/02/2026. Trước đó, ngày 19/11/2025, Nhựt chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương và đến ngày 21/11/2025, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Long Xuyên ra Quyết định áp dụng quản lý sau cai nghiện ma túy nơi cư trú đối với Nhựt.