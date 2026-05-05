Bắt đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam SN 2000

Theo Nam An | 05-05-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Đối tượng truy nã quốc tế về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thị Hoài Nam, sinh năm 2000, trú tại Tổ 6, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng truy nã Trần Thị Hoài Nam. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Bằng sự kiên trì và quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã xác định được thời điểm Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Thành phố Hà Nội và triển khai phương án bắt giữ, bảo đảm nhanh chóng, chặt chẽ, thành công, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình và sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của các lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

