Thông tin mới nhất về tin nhắn qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

Thời gian gần đây, tình trạng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo để lừa đảo đang tái diễn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Các đối tượng thường giả mạo người thân, bạn bè để nhắn tin “mượn tiền”, “nhờ chuyển tiền gấp” hoặc đưa ra các lý do khẩn cấp như gặp sự cố, cần xử lý công việc ngay… nhằm đánh vào tâm lý chủ quan, tin tưởng của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, người cao tuổi đang trở thành nhóm dễ bị nhắm đến. Hiện nay, nhiều người lớn tuổi nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng và sử dụng Zalo để liên lạc với con cháu. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ năng công nghệ và tâm lý tin tưởng người thân, khi nhận được tin nhắn “cầu cứu”, không ít người đã vội vàng chuyển tiền mà chưa kiểm chứng thông tin, dẫn đến bị lừa đảo.

Trước thực trạng này, Công an phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình) khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có người cao tuổi, cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa sau:

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua tin nhắn, điện thoại, kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

- Khi nhận được tin nhắn mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền, cần gọi điện trực tiếp để xác minh.

- Chủ động hướng dẫn người cao tuổi nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, tránh chuyển tiền khi chưa kiểm chứng.

- Không truy cập vào đường link lạ, không rõ nguồn gốc; hạn chế đăng nhập tài khoản trên thiết bị không an toàn.

- Thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt bảo mật hai lớp cho tài khoản.

- Kịp thời thông báo cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc tài khoản có nguy cơ bị chiếm quyền.

Công an phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình) đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời quan tâm, hỗ trợ người thân, đặc biệt là người cao tuổi, sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình