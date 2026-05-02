Từ 30-4, Chính phủ hỗ trợ 400.000 smartphone cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Theo Minh Chiến | 02-05-2026 - 09:15 AM | Xã hội

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 777 ngày 30-4 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030.

Chính phủ sẽ hỗ trợ 400.000 smartphone cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ảnh minh hoạ:VGP)

Mục tiêu chung của Chương trình là cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 (Chương trình) nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu 100% địa bàn sau đây được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, Chương trình phấn đấu 100% đối tượng sử dụng theo quy định được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc.

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Phấn đấu 100% các đối tượng chính sách đặc biệt sau đây có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường); trạm y tế xã (bao gồm cả điểm y tế/điểm trạm y tế xã); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% điểm cộng đồng tại địa bàn sau đây chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: Thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại; thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12-9-2021 và trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1-1-2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ trên.

Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 30-4-2026 đến hết ngày 31-12-2030.

Năm 2026: Những người sinh vào 3 năm sau buộc phải đổi thẻ căn cước, nếu không sẽ bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng

Vụ ô tô cháy ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong: Xót xa người mẹ gào khóc "cứu giùm con tôi với"

Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội, người dân cần nắm rõ

09:03 , 02/05/2026
Một phụ nữ có biểu hiện lạ nhất quyết yêu cầu chuyển tiền, nhân viên ngân hàng báo công an

08:34 , 02/05/2026
Hà Nội: Nhiều thanh niên rồ ga, quay xe chạy khi thấy CSGT nhưng không thoát

07:50 , 02/05/2026
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp 24/11: Công đoàn nói gì?

07:35 , 02/05/2026

