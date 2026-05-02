Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội, người dân cần nắm rõ

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) để thực hiện hành vi lừa đảo có dấu hiệu gia tăng, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin và tài sản của người dân trên cả nước.

Theo ghi nhận từ Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều trường hợp đã bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin với nội dung yêu cầu “cập nhật thông tin” liên quan đến BHXH nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Nhóm đối tượng thường nhắm đến là những người đang tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hoặc đang hưởng lương hưu.

BHXH khẳng định việc đồng bộ mã số BHXH với số định danh cá nhân/CCCD được thực hiện tự động trên hệ thống. (Ảnh minh hoạ)

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng tự xưng là cán bộ cơ quan BHXH, đưa ra các lý do như hỗ trợ đồng bộ dữ liệu, chi trả chế độ, tích hợp thẻ BHYT điện tử hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID.

Từ đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân (CCCD), mã số BHXH, thông tin tài khoản ngân hàng. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gửi kèm đường link giả mạo, dụ người dân thao tác trên điện thoại nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước thực trạng trên, cơ quan BHXH khẳng định việc đồng bộ mã số BHXH với số định danh cá nhân/CCCD được thực hiện tự động trên hệ thống, người dân không cần cung cấp thông tin hay thực hiện bất kỳ thao tác nào thông qua điện thoại hoặc tin nhắn. Đồng thời, ngành BHXH không có chủ trương gọi điện yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp các thông tin quan trọng như số CCCD, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay mã số BHXH cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dân cũng cần tránh truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, người dân nên trực tiếp đến cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn chính thức. Đồng thời, cần chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thống và kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.