Năm 2026: Những người sinh vào 3 năm sau buộc phải đổi thẻ căn cước, nếu không sẽ bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng

Theo quy định của Luật Căn cước hiện hành, mọi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đều phải sở hữu thẻ căn cước hợp lệ. Trong năm 2026, những cá nhân chạm các cột mốc 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi bắt buộc phải tiến hành thủ tục cấp đổi thẻ mới. Cụ thể, nhóm đối tượng này bao gồm những người sinh năm 2012, 2001, 1986 và 1966.

Đối với các em sinh năm 2012, đây là thời điểm phải làm thủ tục cấp thẻ lần đầu hoặc đổi thẻ mới nếu trước đó đã sử dụng loại thẻ dành cho trẻ dưới 14 tuổi do gia đình làm hộ. Những người sinh năm 2001 và 1986 cũng buộc phải cập nhật lại giấy tờ tùy thân. Riêng với những người sinh năm 1966 khi vừa tròn 60 tuổi, thẻ căn cước được cấp ở mốc này sẽ mang giá trị sử dụng vô thời hạn cho đến cuối đời, trừ những trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng vật lý hoặc chủ thể có sự thay đổi lớn về thông tin cá nhân.

Nhằm giảm tải thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, pháp luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Nếu công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi quy định, tức là khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2025, thì tấm thẻ đó vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng hợp pháp cho đến mốc tuổi liền kề tiếp theo.

Một ví dụ điển hình là những người đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước từ khi đủ 58 tuổi trở đi sẽ được miễn hoàn toàn việc đổi thẻ khi chạm ngưỡng 60 tuổi, vì thẻ của họ đã mặc định có giá trị sử dụng vô thời hạn và không cần phải mất thời gian đi làm lại.

Việc bỏ qua thủ tục cấp đổi căn cước sẽ mang lại những rắc rối pháp lý và tài chính không hề nhỏ trong cuộc sống hiện đại. Căn cứ theo Nghị định 282/2025 mới nhất, hành vi không tuân thủ quy định cấp đổi thẻ có thể phải đối mặt với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng hoặc bị phạt cảnh cáo. Nghiêm trọng hơn, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ liên tục rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Nếu phát hiện thẻ căn cước đã hết hạn, hệ thống ngân hàng sẽ lập tức tạm dừng mọi giao dịch thanh toán, chuyển khoản và rút tiền cho đến khi khách hàng cung cấp giấy tờ mới hợp lệ. Cùng lúc đó, tài khoản định danh điện tử VNeID liên kết với thẻ cũ cũng sẽ bị khóa tính năng, khiến mọi thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến bị tê liệt hoàn toàn.

Hướng dẫn đăng ký đổi thẻ ngay tại nhà qua VNeID

Để tránh những rủi ro kể trên và tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi tại trụ sở công an, người dân có thể chủ động đăng ký cấp đổi thẻ trực tuyến một cách vô cùng nhanh chóng. Bước đầu tiên, bạn cần đảm bảo ứng dụng VNeID trên điện thoại đang ở phiên bản cập nhật mới nhất. Ngay sau khi đăng nhập, hãy truy cập vào mục thủ tục hành chính, chọn phần cấp đổi thẻ căn cước để bắt đầu tạo yêu cầu mới cho bản thân hoặc khai báo hộ người thân trong gia đình một cách dễ dàng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin cá nhân và chọn lý do cấp đổi, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cơ quan công an thuận tiện nhất để thực hiện thủ tục mà không bắt buộc phải lặn lội về tận nơi đăng ký thường trú. Thao tác cuối cùng chỉ là chọn hình thức nhận thẻ, đặt lịch hẹn phù hợp, xác nhận cam đoan và nộp lệ phí theo quy định để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ gửi lên hệ thống.