Lan truyền hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng dịp lễ ở Sầm Sơn: Nhà hàng giải thích, chính quyền vào cuộc

Mới đây, mạng xã hội xôn xao tờ hóa đơn bữa ăn hết tổng số tiền là gần 18 triệu đồng cho hơn 10 người. Trong hóa đơn thể hiện, đoàn khách dùng các món như: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong đó, đoàn khách dùng 7 suất ghẹ đỏ, được tính với giá là 1,7 triệu đồng/kg, riêng món này đã hết 12.070.000 đồng; 2 suất tôm sú có giá 950 nghìn đồng/kg; 2 phần cá mú xanh được tính với giá 600.000 đồng/kg.

Thông tin trên hóa đơn không ghi rõ tên cơ sở kinh doanh mà chỉ ghi chung chung địa chỉ ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày thanh toán là ngày 30/04/2026.

Hình ảnh tờ hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội đã làm nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi về món ghẹ đỏ được tính với giá lên tới 1,7 triệu đồng/kg.

Trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh. UBND phường Sầm Sơn đã giao lực lượng quản lý thị trường, công an, cục thuế vào cuộc kiểm tra.

Tờ hóa đơn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Vị lãnh đạo chia sẻ, vì hóa đơn không ghi rõ địa chỉ cụ thể của nhà hàng, cơ sở kinh doanh, đơn vị cũng không nhận được bất kỳ phản ánh nào từ phía du khách về giá cả nên chưa thể xác định được rõ nơi vi phạm.

Chính quyền đã nhờ cơ quan thuế, quản lý thị trường truy xuất dữ liệu từ các phần mềm, hóa đơn để tìm kiếm thông tin liên quan, đồng thời đề nghị cơ quan Công an tỉnh vào cuộc làm rõ các trang mạng chia sẻ nội dung này. Đơn vị sẽ công bố thông tin rộng rãi đến dư luận sau khi có kết quả.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 1/5, một lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị đang phối hợp với chính quyền phường Sầm Sơn và Công an phường vào cuộc xác minh sự việc.

Trong khi đó liên quan đến sự việc, trên Tri thức - Znews thông tin, đại diện nhà hàng C.T. cho biết đang trao đổi với các bên liên quan nhằm làm rõ thông tin về hóa đơn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nói về món ghẹ đỏ, theo người đại diện nhà hàng, đây là loại hải sản cao cấp, có giá trị cao và mức giá được áp dụng là mặt bằng chung tại Sầm Sơn. Tại nhà hàng, giá ghẹ đỏ đã được niêm yết rõ ràng để khách cân nhắc trước khi gọi món. Nhà hàng chỉ tuyển chọn các loại ghẹ đỏ có kích thước lớn, mỗi con có thể nặng gần 1kg.

Người đại diện nhà hàng nói thêm, năm ngoái, giá ghẹ đỏ là khoảng 1,4 triệu đồng/kg. Năm nay, giá dao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg tùy loại và kích cỡ. Khách chọn loại nào thì nhà hàng bán đúng loại đó.

Đại diện nhà hàng mong muốn sự việc được nhìn nhận khách quan, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như hình ảnh du lịch địa phương.