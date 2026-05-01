Từ ngày 1-5: Ai có quyền quyết định cho cán bộ TPHCM đi nước ngoài?

Theo Phan Anh | 01-05-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ủy quyền việc cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công; rõ thẩm quyền từng cấp, rút ngắn thủ tục

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 2567 về việc ủy quyền quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay 1-5-2026.

Theo đó, trừ các đối tượng đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, phê chuẩn, cử, cử lại của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cử, cho phép đi nước ngoài về việc công từ 3 tháng trở lên đối với các trường hợp còn lại.

TPHCM thực hiện ủy quyền việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công. Trong ảnh: Cán bộ, công chức phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PHAN ANH

Trừ các đối tượng đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, phê chuẩn, cử, cử lại của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã) quyết định cử, cho phép đi nước ngoài về việc công dưới 3 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý và sử dụng.

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cử, cho phép đi nước ngoài về việc công dưới 3 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại.

Trừ các đoàn có thành viên tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, phê chuẩn, cử, cử lại của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cử, cho phép đi nước ngoài đối với các đoàn đi nước ngoài về việc công của từ 2 cơ quan, đơn vị trở lên còn lại.

Về ủy quyền quyết định cử, cho phép đi nước ngoài về việc công theo đoàn của 1 cơ quan, đơn vị, trừ các đoàn có cá nhân được phân công làm trưởng đoàn là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, phê chuẩn, cử, cử lại của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử, cho phép đi nước ngoài đối với đoàn có cá nhân được phân công làm trưởng đoàn là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý và sử dụng.

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cử, cho phép đi nước ngoài đối với các trường hợp còn lại.

Về ủy quyền gia hạn thời gian ở nước ngoài về việc công từ 90 ngày trở lên, trừ các đối tượng đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, phê chuẩn, cử, cử lại của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định gia hạn thời gian ở nước ngoài đối với các trường hợp còn lại.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31-12-2026.

Bên nhận ủy quyền thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

Trong trường hợp thực hiện không đúng nội dung, phạm vi, thời hạn đã được ủy quyền thì chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Không được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền tại Quyết định này.


