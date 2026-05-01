Thủ đoạn mới của shipper chiếm đoạt tiền hàng

Theo Khả Văn | 01-05-2026 - 20:35 PM | Xã hội

Một nam nhân viên giao hàng sinh năm 2002 đã tự biên tự diễn một vụ cướp tài sản ngay trên đường đi làm. Tuy nhiên, vụ việc này đã nhanh chóng bị lực lượng công an lật tẩy chỉ sau vài giờ điều tra.

Vào buổi chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Vinh Thái hớt hải đến trụ sở Công an xã Phú Giáo trình báo một sự việc nghiêm trọng. Theo lời người cha, con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh, một nhân viên giao hàng của J&T Express, vừa trở thành nạn nhân của một vụ cướp táo tợn. Cụ thể, vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi Cảnh đang chạy chiếc xe máy Yamaha Sirius đỏ đen đi giao hàng qua đoạn đường giao thông nông thôn vắng vẻ thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen thì biến cố xảy ra. Hai thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi đi xe máy bất ngờ ép sát, đạp ngã xe của Cảnh xuống đường. Theo lời kể, chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã cướp đi số tiền hàng khoảng 6 đến 7 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động trị giá 2 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Phú Giáo đã lập tức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tức tốc xuống bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm bắt đầu rà soát từng dấu vết để lại trên mặt đường, đồng thời lấy lời khai chi tiết từ nạn nhân Nguyễn Minh Cảnh. Quá trình đấu tranh tâm lý và đối chiếu các điểm bất thường tại hiện trường đã cho thấy rất nhiều lỗ hổng trong lời khai của nam thanh niên này. Biết không thể tiếp tục qua mặt cơ quan điều tra, thanh niên 24 tuổi cuối cùng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật.

Nguyễn Minh Cảnh dựng hiện trường giả để chiếm đoạt tiền hàng. Ảnh: CACC.

Sự thật là hoàn toàn không có băng cướp nào ép xe hay đe dọa Cảnh trong buổi chiều hôm đó. Vì đang kẹt tiền trả nợ cá nhân và túng quẫn, Cảnh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền thu hộ của công ty. Để hợp thức hóa việc mất tiền một cách trót lọt, gã shipper trẻ tuổi đã tự dàn cảnh đạp ngã chiếc xe máy của mình, tạo ra một hiện trường xô xát giả y như thật. Sau đó, Cảnh về nhà báo tin dối trá cho cha ruột để nhờ ông đến cơ quan công an trình báo, hy vọng sẽ thoát tội. Sự việc nhanh chóng khép lại với việc Công an xã Phú Giáo lập hồ sơ xử lý hành vi của Nguyễn Minh Cảnh theo quy định của pháp luật.

