Bị đòi lại xế hộp, con rể cởi trần nằm trên nắp capo che kính lái khi bố vợ lái xe

Theo Nguyễn Hưởng | 01-05-2026 - 20:11 PM | Xã hội

Không đồng ý trả lại chiếc xe ô tô, người đàn ông ở Hà Nội đã nằm lên chiếc xe đang di chuyển trên đường.

Ngày 1-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Hà Nội vừa làm rõ vụ việc nam thanh niên nằm trên mặt kính chắn gió phía trước ô tô khi xe đang di chuyển trên đường.

Bị đòi lại xe ô tô , con rể nằm trên nắp capo khi bố vợ lái xe - Ảnh 1.

Con rể nằm trên nắp capo và kính chắn gió xe bố vợ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 29-4, trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận Phố Nả (xã Quảng Oai, Hà Nội), ông C.V.L. (SN 1969, ở Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.xx di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà. Lúc này, trên kính chắn gió của xe xuất hiện một nam thanh niên cởi trần nằm ngửa.

Theo nhà chức trách, người nằm trên kính chắn gió phía trước ô tô là anh L.Đ.Q. (SN 1992, ở phường Ba Đình, Hà Nội), là con rể ông L..

Đại diện Cục CSGT cho biết chiếc ô tô BKS 29A-316.xx đăng ký đứng tên ông C.V.L. và trước đó ông L. có cho gia đình con rể sử dụng. Hàng ngày, anh Q. sử dụng chiếc ô tô đó để đưa đón 2 con nhỏ đi học.

Do mâu thuẫn, ông L. đòi lại chiếc xe, anh Q. không đồng ý nên leo lên kính chắn gió để ngăn cản ông L. đánh xe đi.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú của tất cả người dân Nổi bật

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ Nổi bật

Công an khuyến cáo "nóng" việc dừng, đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để check-in

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau

Truy tìm Nguyễn Lê Trang Linh SN 2009

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng, 2 người tử vong

