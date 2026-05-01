Bị đòi lại xế hộp, con rể cởi trần nằm trên nắp capo che kính lái khi bố vợ lái xe

Ngày 1-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Hà Nội vừa làm rõ vụ việc nam thanh niên nằm trên mặt kính chắn gió phía trước ô tô khi xe đang di chuyển trên đường.

Con rể nằm trên nắp capo và kính chắn gió xe bố vợ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 29-4, trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận Phố Nả (xã Quảng Oai, Hà Nội), ông C.V.L. (SN 1969, ở Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.xx di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà. Lúc này, trên kính chắn gió của xe xuất hiện một nam thanh niên cởi trần nằm ngửa.

Theo nhà chức trách, người nằm trên kính chắn gió phía trước ô tô là anh L.Đ.Q. (SN 1992, ở phường Ba Đình, Hà Nội), là con rể ông L..

Đại diện Cục CSGT cho biết chiếc ô tô BKS 29A-316.xx đăng ký đứng tên ông C.V.L. và trước đó ông L. có cho gia đình con rể sử dụng. Hàng ngày, anh Q. sử dụng chiếc ô tô đó để đưa đón 2 con nhỏ đi học.

Do mâu thuẫn, ông L. đòi lại chiếc xe, anh Q. không đồng ý nên leo lên kính chắn gió để ngăn cản ông L. đánh xe đi.