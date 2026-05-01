Phố nghỉ lễ, người không nghỉ: Nhịp mưu sinh thầm lặng giữa Hà Nội ngày 1/5

Theo Trọng Quân | 01-05-2026 - 21:16 PM | Xã hội

Trong ngày 1/5, nhiều lao động tự do, công nhân môi trường và lực lượng chức năng tại Hà Nội vẫn làm việc như thường lệ để mưu sinh, giữ gìn vệ sinh đô thị và đảm bảo giao thông.

Từ sớm 1/5, nhiều gánh hàng rong đã bắt đầu buôn bán trên các tuyến phố Hà Nội.

Nhiều hàng quán trên phố Triệu Việt Vương mở cửa từ sớm để phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

Nhiều lao động thời vụ, chủ yếu là sinh viên, bắt đầu ca làm việc từ sáng sớm trong ngày lễ.

Anh Thảo, nhân viên quán cà phê đã chọn 'tìm niềm vui trong sự bận rộn': "Đi làm ngày này vừa có thu nhập, vừa được ngắm nhìn một Hà Nội khác lạ mà ngày thường khó gặp", anh chia sẻ.

Những chiếc xe đạp chở đầy thức quà mùa hè vẫn rong ruổi khắp phố phường, biến ngày nghỉ lễ thành thời điểm chắt chiu thêm thu nhập cho gia đình.

Các tài xế công nghệ vẫn hoạt động xuyên lễ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

"Tôi không nghỉ ngày nào cả, kể cả lễ Tết, trừ khi sức khỏe không cho phép". Lời chia sẻ chất phác của một tài xế cao tuổi về lý do chọn ở lại Thủ đô làm việc dịp lễ.

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn làm việc trên nhiều tuyến phố để giữ gìn cảnh quan đô thị.

Nữ công nhân môi trường chăm chú tưới nước cho vườn hoa trên đường Trần Phú.

Công tác thu gom rác tại hồ Trúc Bạch vẫn được duy trì trong kỳ nghỉ lễ.

Lực lượng CSGT có mặt trên phố điều tiết giao thông từ rất sớm. Ảnh: Đức Nguyễn.

Gác lại niềm riêng, những người lao động thầm lặng này chính là những mảnh ghép làm nên một kỳ nghỉ 1/5 trọn vẹn và ý nghĩa giữa lòng Hà Nội.

Theo Trọng Quân

Tiền Phong

