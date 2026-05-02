Danh tính đôi nam nữ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh rồi bỏ trốn, bị tóm ngay trong ngày

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ dàn cảnh cướp tiệm vàng, xảy ra khoảng 13 giờ ngày 1/5 tại tiệm vàng ở Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, công an đã bắt được 2 nghi can. Sau khi xảy ra vụ cướp, công an đã bắt được người phụ nữ và thu được tang vật. Trong khi đó, người đàn ông bị bắt giữ vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 1/5 tại khu vực Thạch Hà (Hà Tĩnh) - cách hiện trường 50km.

Nữ nghi can trong vụ việc là Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ.

Nghi phạm Trần Văn Dũng bị bắt lúc 21 giờ 40 phút ngày 1/5.

Qua điều tra nhanh, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng nói trên là Trần Văn Dũng (sinh năm 1987, quê ở xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Cơ quan công an thu được tang vật gồm 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng là 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, thông tin trên báo Dân trí cho hay vào chiều 1/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ.

Camera tại tiệm vàng ghi lại diễn biến sự việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh tại tiệm vàng ghi lại, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người phụ nữ đeo khẩu trang, đi vào tiệm hỏi mua vàng. Sau khi cầm một số trang sức để xem, người này bất ngờ mở cửa rồi chạy ra khỏi tiệm. Nữ chủ tiệm vàng đã nhanh chóng trèo qua tủ kính, đuổi theo nhưng không bắt được. Nữ nghi phạm đã lên xe máy của đồng phạm chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.



